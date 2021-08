Pixel 6, Realme MagDart et flottes et autres histoires

C’était donc inattendu – Google vient de révéler le Pixel 6, nous couvrons donc cela et discutons de la technologie de charge MagDart de Realme et de la disparition inévitable des flottes de Twitter.

Google a dévoilé le design des Pixel 6 et 6 Pro, ainsi que quelques détails et informations clés sur le nouveau SoC personnalisé, Tensor. Nous attendons toujours les spécifications complètes et des choses comme les prix, mais au moins maintenant, nous pouvons commencer à comprendre les plans Pixel de Google.

Moins surprenante a été la révélation par Realme de sa technologie de charge MagDart, ainsi que du téléphone concept Realme Flash. Fortement inspiré par le MagSafe d'Apple, cela va au moins plus loin, avec un écosystème complet prêt à l'emploi et des vitesses de charge plus rapides qu'Apple n'a encore réussi. Enfin, cette semaine, les flottes ont enfin mordu la poussière – juste à temps pour que TikTok commence à tester en version bêta sa propre fonctionnalité Histoires. Pourquoi tous les réseaux sociaux s'efforcent-ils de fusionner en un seul, et qu'est-ce qui fait que certains formats – comme les Stories – fonctionnent sur une plate-forme alors qu'ils se nourrissent sur d'autres ?