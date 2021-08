Pixel 6 aura un nouveau processeur conçu par Google

Téléphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro Google

Google a annoncé lundi qu’il construirait son propre processeur pour smartphone, appelé Google Tensor, qui alimentera ses nouveaux téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro cet automne. C’est un autre exemple d’une entreprise qui construit ses propres puces pour créer ce qu’elle pensait être impossible avec celles déjà sur le marché. Dans ce cas, Google abandonne Qualcomm. Cette décision suit Apple, qui utilise ses propres processeurs dans ses nouveaux ordinateurs au lieu des puces Intel. Et comme Apple, Google utilise une architecture basée sur Arm. Les processeurs Arm consomment moins et sont utilisés dans l’ensemble de l’industrie pour les appareils mobiles, des téléphones aux tablettes et ordinateurs portables. Qualcomm a déclaré qu’il continuerait à travailler en étroite collaboration avec Google sur les produits actuels et futurs basés sur sa plate-forme Snapdragon. Google Tensor alimentera de nouveaux téléphones phares qui devraient être lancés en octobre. (Google révélera plus de détails sur ces téléphones à l’approche du lancement.) C’est aussi un changement de stratégie pour Google, qui, ces dernières années, s’est concentré sur l’abordabilité de ses appareils Pixel au lieu de proposer des téléphones haut de gamme. Et cela montre que Google essaie à nouveau de rivaliser directement dans l’espace phare contre Apple et Samsung.

Le nom Google Tensor est un clin d’œil au nom de l’unité de traitement du tenseur de Google que l’entreprise utilise pour le cloud computing. Il s’agit d’un système complet sur puce, ou SoC, qui, selon la société, offrira de grandes améliorations au traitement des photos et des vidéos sur les téléphones, ainsi que des fonctionnalités telles que la voix-parole et la traduction. Et il comprend un processeur dédié qui exécute des applications d’intelligence artificielle, en plus d’un processeur, d’un processeur graphique et d’un processeur de signal d’image. Cela permettra au téléphone de traiter plus d’informations sur l’appareil au lieu d’avoir à envoyer des données au cloud.