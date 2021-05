Pixel 3 Again à 160 $ ​​vous regarde

Je ne sais pas où tous ces détaillants continuent de trouver de nouveaux téléphones Pixel 3 après toutes ces années, mais ils continuent de les répertorier à des prix incroyables. Pour la troisième fois en un mois environ, vous pouvez en acheter un pour bien moins de 200 $.

B&H Photo propose actuellement une promotion DealZone sur le Clearly White Pixel 3 avec 64 Go de stockage pour 159,99 $ après l’avoir ajouté au panier et un supplément de 10 $ sera retiré. Si vous souhaitez doubler le stockage à 128 Go, ils l’ont répertorié à 199,99 $.

Selon la liste, ce sont des «Verizon Unlocked», ce qui signifie que ce sont des unités Verizon qui fonctionneront sur n’importe quel autre opérateur. Cela signifie également probablement que le chargeur de démarrage est verrouillé pour ceux qui sont dans le truc du piratage. Pour 99,9999999% du monde, cela ne veut rien dire.

Encore une fois, il s’agit du plus petit Pixel 3, pas du Pixel 3 XL. À mon avis, c’est le meilleur de la ligne Pixel 3 et aussi la meilleure couleur des trois. Dans les offres précédentes, le modèle «Not Pink» était à prix réduit, mais nous avons maintenant Clearly White à seulement 160 $. Allez-y et obtenez ces mises à jour mensuelles pour le reste de 2021.