Pixar a essayé et a clairement échoué à dé-gayer Vice-Versa 2

Les dirigeants de Pixar ont demandé à leurs employés de nettoyer « Vice-Versa 2 » pour déceler toute trace d’homosexualité

Ce n’est un secret pour personne que les films Disney/Pixar manquent cruellement de représentation homosexuelle, avec parfois un os en arrière-plan qui nous est jeté, mais après je lis cet article sur ce qui s’est passé dans les coulisses pendant que Pixar réalisait une suite au bien-aimé À l’envers, Beaucoup se demandent si nous verrons un jour un personnage queer majeur du studio.

En plus d’avoir licencié 14 % de leur personnel avant la sortie du film, annulant ainsi leur capacité à recevoir un bonus lié au succès du film (et ce fut une décision TRÈS réussie), des sources affirment qu’il y a eu une volonté de « dé-gayiser » Vice-Versa 2 autant que possible, en conséquence directe de la réaction négative provoquée par le baiser homosexuel de BLIP ON THE RADAR dans le film Lightyear. Ils ont attribué l’échec de ce film (ce film qui était, je suis désolé, très ennuyeux) à ce bref baiseret a travaillé très dur pour essayer d’empêcher Riley et Val dans le nouveau film de paraître autre chose que platoniques.

C’est ridicule pour de nombreuses raisons. Premièrement, ce n’est certainement pas la raison Année-lumière a échoué. En fait, c’est probablement la seule raison pour laquelle certaines personnes ont même regardé Année-lumièremoi y compris. Deuxièmement, vous pourriez avoir deux personnages féminins qui se disent tous les deux « Wow, je suis tellement hétéro et j’adore être hétéro, pas vous ? », et nous trouverons toujours de l’homosexualité là où nous le souhaitons. Les employés disent que les pouvoirs en place veulent des « histoires universelles » qui peuvent plaire à tout le monde, mais cela ne s’applique clairement pas aux personnes homosexuelles. Toute notre vie, nous sommes obligés de nous retrouver dans des histoires hétérosexuelles, mais Dieu nous en préserve, le public hétérosexuel doit le faire une fois pour toutes et soudain, ce n’est plus assez « universel ».

Mon cœur va aux employés licenciés de Pixar qui voulaient simplement raconter de belles histoires, et à ceux qui sont toujours là et qui sont obligés de travailler dur pour Elio parce que cela « fonctionnait » pour eux. Vice-Versa 2. Espérons que ces sources parlant publiquement de cela forceront le studio à envisager un changement.

Et je sais que Pixar, bien qu’appartenant à Disney, est son propre studio, mais tout ce que je dis, c’est que si Disney donne à Elsa un intérêt amoureux masculin dans Frozen 3, je vais devenir une reine des glaces et geler toute la Californie et la Floride.

