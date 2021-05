Pivot! Un mathématicien explique comment Ross Geller aurait pu monter son canapé à l’étage dans la scène des AMIS

Au milieu des retrouvailles des AMIS dans nos esprits, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous remémorer le légendaire Ross Geller et son moment tout aussi « pivot » de monter son canapé dans son appartement, sans lui causer de dommages ? Dans l’épisode, The One with the Cop, Ross (joué par David Schwimmer) avait acheté un nouveau canapé mais avait eu du mal à le monter dans son appartement. Il a demandé à Rachel et Chandler de l’aider à monter le canapé à l’étage. Mais tous les trois avaient du mal à le manœuvrer autour de l’escalier étroit. Ross crie à plusieurs reprises « Pivot » à ses amis mais n’a pas pu se rendre à l’appartement. À leur grand mécontentement, ils ont échoué dans la tâche et le canapé a fini par être coupé en deux parties.

Site de colocation Pièce libre a utilisé les mathématiques pour informer qu’il était possible de monter le canapé à l’étage si le trio, avec Pivot, s’était également assuré de l’incliner.

Après avoir méticuleusement analysé la scène et estimé approximativement les dimensions du canapé et des escaliers, le consultant en science des données de SpareRoom a déclaré qu’en appliquant le théorème de Pythagore sur les nombres estimés, ils avaient réussi à trouver une issue.

Un schéma détaillé publié par SpareRoom montre comment, à l’aide d’une formule, il a été possible d’amener le canapé à sa destination. La formule lit – Angle d’inclinaison verticale (T) = 44,15064 -11,94274 x WS (largeur de la cage d’escalier) + 8,69119 x WC (largeur du canapé) + 3,65961 x LC (longueur du canapé).

Le message contient en outre une explication étape par étape de la façon dont Ross et ses amis auraient dû s’y prendre.

Étape 1: Au début, Ross aurait dû mesurer la largeur et la longueur du canapé ainsi que la largeur des escaliers de son appartement.

Étape 2: Il aurait ensuite dû utiliser l’équation ci-dessus pour trouver l’angle minimum (T) auquel le canapé doit être incliné pour passer par le coin à 90 degrés de l’escalier.

Étape 3: Dans la scène, il arrive un moment où ils se retrouvent tous les trois coincés dans le canapé et ne peuvent plus bouger. À ce moment, ils auraient dû reposer le canapé contre le coin.

Étape 4: Maintenant, ils auraient dû incliner le canapé verticalement jusqu’à ce que l’angle entre les escaliers et la base du canapé soit égal ou supérieur à (T). La longueur verticale du canapé, dans cette position, serait inférieure à la longueur horizontale. Et ils auraient pu réussir à faire pivoter le canapé au coin de la rue.

Étape 5: Une fois qu’ils auraient dépassé le coin, ils auraient dû le ramener à son orientation d’origine et auraient pu ensuite le porter jusqu’à l’appartement.

