Pivot Café / OFF studio

Zone:

54 m²



Année:



2024



Photographies



Architectes principaux :



Kim Junyeong, Kim Hyosung, Cho Guenyoung



Description textuelle fournie par les architectes. Le site est situé à l’intersection des ruelles de Hapjeong-dong. En raison de ces caractéristiques géographiques, chaque route se connecte à cet espace. Le nom de l’espace, « Pivot », signifiant le centre de transition, est né de ce concept. En plus d’être un point focal géographique, diverses transformations visuelles et spatiales ont été réalisées à travers différents éléments architecturaux au sein de l’espace.

Plan

L’espace était à l’origine utilisé comme une maison construite avec des murs porteurs, mais sa fonction a changé avec l’introduction d’une structure en acier. En conservant le plafond et le sol d’origine, l’espace révèle naturellement son passé et les traces du temps. La structure en acier peinte en blanc et les murs nouvellement conçus contrastent avec le plafond et le sol existants, permettant aux visiteurs de ressentir la transformation de l’espace. Le bar à whisky, réalisé en chêne, représente l’aboutissement de cette transformation et se pose comme un symbole de l’espace.

Section

Les objets dispersés dans l’espace sont conçus avec uniquement les formes minimales nécessaires à leur utilisation. Leur placement libre, à partir d’une grille unifiée, crée diverses modifications du paysage selon la direction du regard. L’objet métallique situé au centre peut prendre diverses formes grâce à une conception modulaire. Ces formes indéfinies peuvent conduire à diverses utilisations et transformations de l’espace au fil du temps.