Pivot Airlines: W5 expose le vol de financement de la compagnie pris avec de la cocaïne

Un scandale séismique international de trafic de drogue qui a conduit à l’arrestation, l’emprisonnement et la détention de 12 Canadiens en République dominicaine pendant huit mois a commencé par une enquête apparemment anodine.

“Je recherche des services d’affrètement avec votre entreprise. Nous avons quelques-uns de nos groupes de clients venant des États-Unis et de Dubaï la semaine prochaine… à Saint-Domingue, en République dominicaine”, a écrit la société dans un e-mail de janvier à Pivot Airlines, une charte entreprise basée à Toronto.

L’e-mail a été envoyé par John Strudwick, le directeur financier de la prétendue société d’investissement immobilier Trust Capital.

Il n’y avait pas de drapeaux rouges immédiats – il y avait un logo d’entreprise, un numéro de téléphone fonctionnel et même une adresse de bureau au centre-ville de Toronto.

Le directeur général de Pivot Airlines, Eric Edmondson, a été informé que la société avait acheté des immeubles d’appartements et les avait transformés en condos.

“Rien qui sort de l’ordinaire”, a déclaré Edmondson. “Nous avons été amenés à croire qu’ils étaient des investisseurs potentiels dans l’un des projets qu’ils envisageaient de réaliser en Alberta.”

Edmondson a déclaré qu’ils avaient effectué une “diligence initiale” sur l’entreprise – en s’assurant que les fonds provenaient d’une banque canadienne – avant de donner le feu vert.

Sur une période d’environ deux mois, Trust Capital a payé deux charters en République dominicaine.

Mais comme W5 l’a découvert, les voyages n’étaient pas des projets immobiliers et Trust Capital n’était pas ce qu’il semblait être.

C’est lors de ce deuxième voyage en avril que l’équipage de Pivot Airlines a découvert plus de 200 kilogrammes de cocaïne, d’une valeur d’environ 25 millions de dollars, dans la baie avionique de l’avion alors qu’il s’apprêtait à décoller de l’aéroport international de Punta Cana pour Toronto.

SUIVEZ L’ARGENT

W5 a commencé à creuser dans Trust Capital pour comprendre son lien avec la drogue et la séquence des événements qui ont conduit à la détention des 12 Canadiens en République dominicaine.

Au départ, chaque piste semblait arriver à une impasse.

Les recherches dans les dossiers d’entreprises canadiennes se sont révélées vides. Le directeur financier, John Strudwick, ne semblait pas exister. Il n’y avait aucun locataire nommé Trust Capital dans cette tour de bureaux de Toronto. Le numéro de téléphone avait été déconnecté et les e-mails à l’entreprise ont rebondi.

Mais ensuite, W5 a commencé à examiner les transactions financières de Trust Capital avec Pivot Airlines.

Entre février et avril, la compagnie a payé près de 200 000 $ pour deux vols nolisés avec Pivot Airlines via des virements électroniques et des chèques.

Un chèque d’un seul versement de 49 212,50 $ offrait un indice : un lieu.

Cela montrait qu’une partie de l’argent provenait d’ATB Financial à Edmonton.

Puis une percée: plusieurs virements télégraphiques ont montré qu’environ 150 000 $ avaient été envoyés à Pivot par l’intermédiaire d’une société à numéro en Colombie-Britannique. Une recherche dans les dossiers de l’entreprise a révélé que le directeur de cette société était un résident d’Edmonton, Vick Mander.

Mander, selon son profil LinkedIn, était consultant en immobilier à Edmonton. En 2019, il a été interviewé par CTV News Edmonton – parlant au nom de sa famille après que son père – un chauffeur de taxi – aurait été battu par un passager.

W5 l’a appelé mais il a raccroché. Nous nous sommes donc rendus à Edmonton pour lui demander en personne pourquoi environ 150 000 $ de virements télégraphiques avaient été effectués par l’intermédiaire de sa société à numéro vers Pivot Airlines.

Il n’a pas répondu aux questions, disant seulement qu’il avait “quelques réunions à faire”, avant de partir.

Peu de temps après, le compte Linkedin de Mander a disparu.

CONDAMNATIONS EN MATIÈRE DE DROGUE ET LIENS DE PASSAGERS AU CAPITAL DE LA CONFIANCE

Après l’arrestation de l’équipage et des passagers en République dominicaine, Trust Capital a poursuivi sa correspondance avec le personnel de Pivot Airlines.

“Nous avons besoin d’un légal là-bas dès que possible”, a déclaré Strudwick dans un e-mail le lendemain de l’arrestation de tout le monde. “Si des fonds doivent être envoyés là-bas pour une retenue, je peux les envoyer, faites-le moi savoir.”

On ne sait toujours pas qui a payé les frais juridiques du passager, mais au milieu de cette correspondance, il y a eu une révélation : cette fausse compagnie aurait soi-disant un employé à bord du vol.

Selon des messages texte, le passager Sheldon Poirier était censé être le chef des développements résidentiels d’Edmonton et de Calgary.

W5 a fait une vérification des antécédents de Poirier et a découvert qu’il avait une condamnation pour possession aux fins de trafic en Alberta à partir de 2020.

W5 a ensuite vérifié les antécédents des passagers restants des deux vols affrétés par Trust Capital – et en a trouvé d’autres au passé mouvementé.

Dès le premier vol, Jordan Shay Castor avait été condamné en Alberta pour possession à des fins de trafic en 2018tandis que Shaun Kocianic a été condamné pour trafic d’une substance contrôlée en 2019.

Un autre passager de ce même vol, Andrew Linden, avait possession à des fins de trafic les charges sont restées en 2021.

Bien qu’il n’ait pas de casier judiciaire, le quatrième passager – Kash Briscoe – était à la fois sur le premier et le deuxième vol.

Au total, quatre des 11 passagers des deux vols avaient des antécédents de consommation de drogue.

L’avocat criminel Rahul Nanda, qui a représenté Poirier et Linden dans d’autres affaires criminelles à Edmonton – en plus des passagers dans l’affaire dominicaine – a déclaré qu’il ne savait pas qu’aucun des passagers n’était des employés de Trust Capital.

Il n’a pas tardé à défendre ses clients en disant qu’ils n’étaient descendus que pour des vacances.

Avocat pénaliste Rahul Nanda (CTV W5)

“Ils n’ont pas de casier judiciaire au Canada… Ce ne sont pas des trafiquants de drogue”, a déclaré Nanda. “Y a-t-il eu des messages texte, un lien vers des syndicats de la drogue, un lien quelconque avec l’un de ces passagers qui ont déjà été accusés auparavant au Canada d’infractions de trafic de drogue? Rien.”

Briscoe n’a pas répondu aux demandes de commentaires de W5.

W5 a tenté de parler à Poirier à plusieurs reprises via Nanda, mais il a refusé. Lorsqu’il a été approché devant un palais de justice de la République dominicaine en novembre, il s’est couvert le visage et n’a offert qu’une seule chose à W5 : le doigt.

Sheldon Poirier lorsqu’il a été approché devant un palais de justice de la République dominicaine en novembre (CTV W5)

Il convient de noter qu’il y avait un huitième passager sur le vol Pivot à destination de Punta Cana – Khaled Rahime – qui a fini par rentrer tôt au Canada.

Alors qu’il y avait des questions sur son départ soudain quelques jours avant la découverte de la drogue, le résident d’Edmonton a déclaré à W5 qu’il était parti parce qu’il “détestait” la République dominicaine.

“Je suis parti tôt parce que je voulais y aller. Cela n’avait rien à voir avec ce qui allait se passer ou s’était passé”, a déclaré Rahime. « Absolument semblait suspect mais je suppose, tu sais, je suis touché par un ange.

Il affirme qu’il ne savait pas qui avait organisé ou payé le voyage ou quoi que ce soit à propos de Trust Capital.

LA GRC AVISÉE

Près de huit mois après le buste – et quelques jours après que W5 se soit rendu en République dominicaine pour enquêter – l’affaire contre l’équipage et les passagers a été soudainement abandonnée faute de preuves pour continuer.

L’équipage et les passagers sont revenus au Canada au début de décembre.

Les membres d’équipage de Pivot Airlines (de gauche à droite) Alex Rozov, BK Dubey, Rob DiVenanzo et Aatif Safdar célèbrent leur retour au Canada à l’aéroport international Pearson de Toronto à Mississauga, en Ontario, le 1er décembre 2022, après avoir été piégés en République dominicaine pour près de huit mois. (Éric Szeto/CTV W5)

Mais plusieurs mois avant leur retour, Pivot Airlines avait remis toutes les informations dont elle disposait sur Trust Capital et ses activités suspectes à la GRC.

“Au début… Nous avons donné [RCMP] toutes les informations que nous avions… y compris toutes les communications dans les deux sens », a déclaré le PDG de Pivot, Edmondson.« Nous pensons qu’il y a eu une fraude électronique. Nous pensons qu’il y a eu une fraude générale… nous avons confiance en la GRC. enquête. »

Cependant, on ne sait pas ce que la GRC a fait depuis.

W5 a demandé à la GRC si elle enquêtait. La GRC a répondu dans un communiqué que “la GRC ne confirme, ne nie ni ne divulgue d’informations relatives à des enquêtes en cours”.