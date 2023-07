Pivetta de la Colombie-Britannique retire 13 frappes lors d’une performance historique de lancer de relève

Nick Pivetta, né à Victoria, a marqué l’histoire de la Ligue majeure de baseball.

Selon ESPN, les 13 retraits au bâton de Pivetta sans permettre un coup sûr lundi sont les plus importants par un releveur depuis que le monticule a été placé à sa distance actuelle en 1893.

Lorsqu’il a été transféré dans l’enclos des releveurs en mai, Pivetta est resté avec le même état d’esprit qu’il avait en tant que starter déterminé à ne pas laisser le changement affecter la façon dont il a aidé les Red Sox.

Et maintenant, le manager Alex Cora reconsidère une place dans la rotation étant donné la longue série de matchs de Boston le mois prochain sans interruption.

Le droitier (6-5) a égalé son sommet en carrière avec 13 retraits au bâton en six manches de relève sans coup sûr dans le 1 coup sûr de Boston et Connor Wong a frappé un double de deux points et un simple dans une course pour un sommet en carrière de trois points produits, menant les Red Sox ont battu les Oakland Athletics 7-0 lundi soir pour leur huitième victoire en neuf matchs.

Les 13 retraits au bâton de Pivetta ont été pour la plupart par un releveur dans l’histoire des Red Sox. Il n’est devenu que le sixième lanceur de relève depuis 1901 à en retirer 13 ou plus.

« Je pense que pour moi, je ne sais pas vraiment ce que c’est, je pense que je fais ce que j’ai toujours fait, aller lancer, peu importe où je lance ou quand je lance », il a dit. « Être cohérent est la chose la plus importante pour moi et c’est exactement ce sur quoi je me concentre. »

Il a remplacé l’ouvreur gauche Brennan Bernardino, qui a travaillé deux manches. Il s’agissait du neuvième match au bâton à deux chiffres de Pivetta en carrière et du premier de 2023 – et de son plus grand nombre de K avec les Red Sox après en avoir retiré 13 lors du lancer pour les Phillies le 18 juin 2018 contre Saint Louis.

Boston joue 16 matchs consécutifs sans jour de congé à la mi-août, donc Pivetta pourrait être appelée à recommencer.

« C’était impressionnant », a déclaré Cora. «Bonne balle rapide, bonne maîtrise de ses lancers hors vitesse, travail en avant, bon tempo. … Nous avons pu le prolonger à nouveau et maintenant il sera prêt, en termes de manches et tout ce qu’il devrait être prêt pour dimanche.

BaseballMLB