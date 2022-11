Pittsburgh Steelers 24-17 Indianapolis Colts: Benny Snell Jr. marque un touché décisif alors que les Steelers repoussent les Colts | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Steelers de Pittsburgh contre les Colts d’Indianapolis de la semaine 12 de la saison NFL.

Le touché de Benny Snell Jr. avec un peu moins de 10 minutes à jouer a donné l’avantage aux Steelers de Pittsburgh et les visiteurs ont ensuite repoussé un retour de dernière minute des Colts d’Indianapolis pour assurer une victoire 24-17 sur Monday Night Football.

Histoire du jeu

Obtenant ses premières courses de l’année, Snell a couru pour un record d’équipe de 62 verges et ce score sur ses 12 courses, après avoir remplacé Najee Harris blessé au troisième quart. Le défenseur de deuxième année a été exclu à la mi-temps en raison d’une blessure à l’abdomen.

Matt Ryan a conduit les Colts (4-7-1) en position pour marquer, mais Indy a laissé une minute s’écouler en trois jeux sur le territoire des Steelers, utilisant finalement son premier temps mort au quatrième essai avec 30 secondes à jouer. Ryan a ensuite lancé incomplet à Parris Campbell aux 4e et 3e de la ligne des 26 verges des Steelers. Les Colts tombent à 1-2 sous l’entraîneur intérimaire Jeff samedi avec la défaite.

Au cours d’une première moitié de match difficile, Pittsburgh a pénétré dans le territoire d’Indianapolis avec ses cinq possessions, mais a été limité à des buts sur le terrain à trois de ces occasions, avec un score de six verges de Harris au milieu du deuxième quart la seule fois où l’une ou l’autre équipe trouvé la zone des buts avant la pause.

Menés 16-3 à la mi-temps, les Colts ont finalement pris vie lorsque la recrue Dallis Flowers a renvoyé le coup d’envoi de la seconde mi-temps sur 90 mètres. Et quatre jeux plus tard, Jonathan Taylor a marqué sur une course de deux verges pour réduire le déficit à 16-10.

Les Colts se sont dirigés vers la ligne d’un mètre de Pittsburgh lors de leur prochaine possession, mais Ryan et Taylor ont raté une main et la défense des Steelers a récupéré le ballon de manière cruciale.

Indy a ensuite forcé un trois-and-out et l’équipe locale a finalement trouvé la zone des buts peu de temps après alors que Ryan lançait une frappe de six mètres à Michael Pittman pour les pousser dans une avance de 17-16 à la fin du troisième quart.

Cela n’a pas duré longtemps. Pittsburgh a répondu avec la course de Snell et une passe de conversion de deux points du quart-arrière recrue Kenny Pickett à George Pickens pour porter le score à 24-17 – et c’est ainsi que cela est resté.

C’est la huitième victoire consécutive des Steelers (4-7) sur Indianapolis, alors qu’ils ont également égalé les 49ers de San Francisco pour le plus grand nombre de victoires de Monday Night Football de l’histoire de la ligue (52).

Leaders des statistiques

Steelers

Passe : Kenny Pickett, 20/28, 174 verges

Rushing: Benny Snell Jr., 12 courses, 62 yards, 1 TD

Najee Harris, 10 courses, 35 yards, 1 TD

Réception : George Pickens, trois attrapés, 57 verges

Benny Snell Jr. a marqué le touché décisif pour les Steelers de Pittsburgh lors de leur victoire de lundi soir contre les Colts d’Indianapolis

Poulains

Dépassement : Matt Ryan, 22/34, 199 yards, 1 TD, 1 INT

Rushing: Jonathan Taylor, 20 courses, 86 yards, 1 TD

Réception : Jelani Woods, huit attrapés, 98 verges

Michael Pittman Jr., sept attrapés, 61 yards, 1 TD

Résumé de la notation PREMIER QUART Steelers 3-0 Poulains Matthew Wright panier de 45 verges DEUXIÈME QUARTIER Steelers 6-0 Poulains Matthew Wright panier de 52 verges Steelers 13-0 Poulains Najee Harris six verges au sol TD (point supplémentaire) Steelers 13-3 poulains Chase McLaughlin panier de 51 verges Steelers 16-3 Poulains Matthew Wright panier de 25 verges TROISIÈME QUART Steelers 16-10 Poulains Jonathan Taylor TD de deux verges au sol (point supplémentaire) Steelers 16-17 Poulains Passe TD de six verges de Matt Ryan à Michael Pittman Jr. (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Steelers 24-17 Poulains Benny Snell Jr. TD de deux verges au sol (conversion en deux points)

Et après?

NFL en direct Vivre de

La semaine 13 de la NFL démarre avec une formidable confrontation de football du jeudi soir entre les New England Patriots (6-5) et les Buffalo Bills (8-3) à Foxborough, les deux rivaux se disputant la suprématie dans l’ultra-compétitif AFC East . Regardez en direct sur Sky Sports NFL et Main Event à partir de 1h15 le vendredi matin.

Quant aux Steelers, ils seront les prochains en action dimanche alors qu’ils se rendront aux Falcons d’Atlanta (5-7) pour un coup d’envoi à 18 heures, tandis que les Colts seront aux Cowboys de Dallas (8-3) le Sunday Night Football plus tard. ce soir-là, l’action commençant à 1 h 20 tôt le lundi matin.

