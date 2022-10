Pittsburgh Steelers 10-16 Miami Dolphins: Tua Tagovailoa mène les Dolphins à la victoire de la NFL au retour d’une commotion cérébrale | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Steelers de Pittsburgh contre les Dolphins de Miami de la septième semaine de la saison NFL

Faits saillants des Steelers de Pittsburgh contre les Dolphins de Miami de la septième semaine de la saison NFL

Tua Tagovailoa a donné un départ rapide aux Dolphins à son retour d’une commotion cérébrale alors que Miami a tenu bon tout au long d’une deuxième mi-temps sans but pour battre les Steelers de Pittsburgh 16-10 dimanche soir.

Histoire du jeu

Les Dolphins (4-3) ont cassé un dérapage de trois matchs qui a commencé le 29 septembre, lorsque Tagovailoa a été victime d’une commotion cérébrale lors d’une défaite à Cincinnati. Il a également pris un coup dur quatre jours plus tôt lors d’une victoire contre Buffalo qui a conduit à des changements dans le protocole de commotion cérébrale de la NFL.

L’entraîneur de Miami, Mike McDaniel, a choisi de ne pas laisser Jason Sanders botter son quatrième panier du match au milieu du troisième quart pour une avance de deux points. Chase Edmonds a été bourré sans gain sur le quatrième et le troisième du Pittsburgh 13.

La décision pesait lourd alors que Miami mettait en jeu ses cinq prochaines possessions. Mais les Dolphins ont intercepté le quart-arrière recrue des Steelers Kenny Pickett à deux reprises dans les dernières minutes pour le sceller.

Sur les troisième et 16 du Miami 30, Jevon Holland a sauté devant la passe de Pickett destinée à Diontae Johnson et l’a renvoyée sur 33 verges.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jevon Holland produit une interception qui change la donne à la fin du quatrième quart pour aider les Dolphins à battre les Steelers Jevon Holland produit une interception qui change la donne à la fin du quatrième quart pour aider les Dolphins à battre les Steelers

Les Dolphins ont de nouveau botté de dégagement et Pickett a conduit les Steelers au Miami 25 avec 25 secondes à jouer. Le demi de coin Noah Igbinoghene a intercepté la deuxième passe de Pickett sur la ligne de but et a tapé du pied dans les limites pour mettre fin aux espoirs de Pittsburgh.

Les Steelers (2-5) ont échoué une semaine après avoir résisté à Tom Brady et aux Buccaneers de Tampa Bay à domicile.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Noah Igbinoghene a saisi sa première interception professionnelle dans les dernières secondes du quatrième quart pour sceller la victoire des Dolphins contre les Steelers Noah Igbinoghene a saisi sa première interception professionnelle dans les dernières secondes du quatrième quart pour sceller la victoire des Dolphins contre les Steelers

Pittsburgh a marqué 13-10 lorsque Pickett a frappé George Pickens pour un touché de 7 verges pour conclure un entraînement de 13 jeux et 86 verges.

Tagovailoa a ensuite conduit les Dolphins sur 56 verges en 1:48 pour préparer le troisième placement de Sanders, un 47 verges qui a porté le score à 16-10 juste avant la mi-temps.

Miami a continué à déplacer le ballon efficacement lors de sa première possession du troisième quart avant que la décision de McDaniel de se lancer au quatrième essai se retourne contre lui.

Après cela, la défense des Steelers a réprimé. Miami n’a réussi que deux premiers essais offensifs le reste du match.

Le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa était 21/35 pour 261 verges et 1 TD dans la victoire, alors qu’il revenait d’une commotion cérébrale

Leaders des statistiques

dauphins

Passe : Tua Tagovailoa, 21/35, 261 yards, 1 TD

Rushing: Raheem Mostert, 16 courses, 79 verges, 1TD

Réception : Jaylen Waddle, quatre attrapés, 88 verges

Steelers

Dépassement : Kenny Pickett, 32/44, 257 yards, 1 TD, 3 INT

Précipitation : Najee Harris, 17 courses, 65 verges

Réception : Pat Freiermuth, 8 attrapés, 75 verges

Résumé de la notation

Résumé de la notation PREMIER QUART Steelers 0-7 Dauphins Tua Tagovailoa passe TD de huit verges à Raheem Mostert (Jason Sanders Kick) Steelers 0-10 Dauphins But sur le terrain de 24 verges de Jason Sanders Steelers 0-13 dauphins Jason Sanders panier de 42 verges DEUXIÈME QUARTIER Steelers 3-13 dauphins Chris Boswell panier de 45 verges Steelers 10-13 dauphins Kenny Pickett passe TD de sept verges à George Pickens (Chris Boswell Kick) Steelers 10-16 Dauphins Jason Sanders panier de 47 verges

Ce qu’ils ont dit…

L’entraîneur-chef des Dolphins, Mike McDaniel : “Ce n’est pas une chose facile à faire. Nous étions sur un match jeudi soir à Cincinnati quand il [Tagovailoa] dernier joué.

“Ces matchs, vous n’avez pas d’entraînements à pleine vitesse. Donc, son dernier entraînement à pleine vitesse a eu lieu avant le match de Buffalo, qui était le troisième match de la saison. C’est tout à son honneur.”

Le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa : “Beaucoup de choses doivent être corrigées offensivement. Cela commence par moi. Mais nous remporterons la victoire.”

L’entraîneur-chef des Steelers, Mike Tomlin : “Ils ont fait les jeux nécessaires pour assurer la victoire, mec, et vraiment, nous ne l’avons pas fait.

“Et souvent, en particulier lorsqu’il s’agit d’une bataille défensive dans la façon dont le jeu s’est développé, il s’agit de savoir qui saisit les opportunités d’interception et qui ne le fait pas.”

Et après?

La prochaine étape est un affrontement de football du lundi soir alors que les Bears de Chicago visitent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en direct sur Sky Sports NFL (01h15 GMT).

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !