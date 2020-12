PITTSBURGH: La saison de Pittsburgh est terminée. La carrière universitaire du quart Kenny Pickett ne l’est pas.

Le senior a annoncé mardi soir qu’il reviendrait en 2021. Pickett avait participé aux festivités du Senior Day de Pitt contre Virginia Tech le mois dernier, une indication qu’il allait entrer dans le repêchage de la NFL.

Apparemment non.

Un an de plus, a tweeté Pickett.

Pickett a réussi 2408 verges avec 13 touchés et neuf interceptions cette saison pour les Panthers (6-5, 5-5). Il a raté deux matchs en raison d’une blessure à la cheville dans les deux défaites et était de haut en bas à son retour.

Pickett a lancé pour 404 verges dans une victoire sur les Hokies, mais a lancé quatre interceptions dans une défaite contre Clemson avant de terminer avec un touché et un choix dans une victoire de 34-17 contre Georgia Tech.

Les Panthers figuraient être dans le bol après avoir remporté trois de leurs quatre derniers matchs, mais ont voté pour ne pas participer aux séries éliminatoires, un entraîneur de décision Pat Narduzzi a soutenu après que l’équipe ait passé des mois à jouer pendant la COVID-19[feminine pandémie.

Pickett a dépassé 7984 verges avec 39 touchés et 25 interceptions depuis qu’il a pris le relais à la fin de la saison 2017. Il est cinquième sur la liste des passes de tous les temps de l’école et quatrième sur la liste totale des verges, dépassant le Hall of Famer Dan Marino à la fin de la saison.

Sa décision pourrait créer un blocage au quart-arrière. Le transfert de l’état de l’Arizona, Joey Yellen, et le recrue en chemise rouge Davis Beville figuraient dans le mélange pour remplacer Pickett l’automne prochain.

