Pittsburgh accueille samedi le Chesney, Pride and Arts Fest. Voici comment les parcourir

Appelez cela le tiercé trio, le triple coup dur ou, comme le magnat du stationnement de Pittsburgh, Merrill Stabile, la tempête parfaite.

Quelle que soit la manière dont on le décrit, samedi s’annonce comme une épopée pour Pittsburgh, alors que la ville accueille trois événements majeurs au centre-ville et sur la côte nord qui devraient attirer des centaines de milliers de visiteurs.

La journée comprendra la marche de la fierté de Pittsburgh à travers le centre-ville jusqu’au côté nord, qui passera directement devant les foules du Three Rivers Arts Fest au bord de la rivière Allegheny. Non loin de là, les fans de Kenny Chesney chanteront de tout leur cœur lors du show de l’artiste country à l’Acrisure Stadium.

« C’est aussi proche de la tempête parfaite que nous puissions le voir », a déclaré Stabile, président d’ALCO Parking, qui gère les espaces du côté nord et du centre-ville de Pittsburgh. « Ce sera la semaine la plus chargée de l’été car il se passe tellement de choses. »

Jerad Bachar, président et directeur général de VisitPittsurgh, a déclaré que la convergence des trois grands événements signifie que « l’été est officiellement en cours à Pittsburgh ». Bachar, fraîchement sorti du triomphe du repêchage de la NFL 2026, a déclaré que les événements permettent à la ville de se présenter comme une « destination de voyage incontournable » et de générer de l’argent pour les hôtels, restaurants et autres entreprises locales.

L’autorité touristique de la ville n’a pas pu fournir de chiffres de fréquentation pour ces événements l’année dernière car elle n’a pas reçu ces données des organisateurs du concert de Chesney et ne peut pas compter avec précision les personnes assistant à des événements sans billet.

Cependant, samedi, il y aura probablement des centaines de milliers de visiteurs. Le dernier concert de Chesney à Pittsburgh en 2022 a attiré plus de 50 000 fans et le défilé de la fierté de l’année dernière a vu 200 000 manifestants. Le Festival des Arts en 2023 a accueilli plus de 500 000 participants sur 10 jours.

Le stationnement, la navigation de plaisance et les transports en commun seront tous à pleine capacité samedi alors que des centaines de milliers de fêtards devraient descendre au centre-ville et sur la rive nord de la ville.

Adam Brandolph, porte-parole du transport en commun régional de Pittsburgh, a déclaré que les personnes souhaitant se rendre aux festivités, à travers et autour des festivités devraient se préparer à certains retards.

« Ce ne sera pas un samedi habituel, c’est sûr », a-t-il déclaré.

Quand commencent les festivals ?

Le Fierté de Pittsburgh Le défilé donnera le coup d’envoi de la fête à Pittsburgh samedi.

La file d’attente pour la marche de célébration LGBTQ commence à 10 heures du matin sur la 11e rue et Liberty Avenue. Le défilé démarre à midi, descend Liberty, traverse le pont Andy Warhol et se termine à Allegheny Commons Park West, du côté nord, à 13 heures.

Le parc ouvre à 11 heures du matin pour les fêtards de la Pride, et les performances de dizaines d’artistes se poursuivent tout au long de la journée, culminant avec un concert de la chanteuse et personnalité de la télévision Tamar Braxton. La célébration de la fierté se déroulera jusqu’à 20 heures samedi.

Festival des arts des Trois-Rivières ouvre à midi et se déroule jusqu’à 21 heures. L’événement annuel comprend des stands, des activités et des performances sur 10 jours.

Le Spectacle de Kenny Chesney au stade Acrisure commence à 17h le samedi, avec ouverture des portes à 16h

Les stationnements de la Rive-Nord entourant le stade ouvrent à midi.

Problèmes de stationnement potentiels

Le stationnement pourrait être saturé samedi en raison du chevauchement des grands événements.

Stabile suggère aux conducteurs qui n’ont pas encore réservé de place de stationnement via des applications comme parcwhiz et ParcMobile il serait probablement préférable d’utiliser les transports en commun. Les prix du stationnement seront plus élevés, a-t-il déclaré, car ils seront très demandés.

Il y a près de 10 000 emplacements sur la Côte-Nord et environ un tiers sont des espaces de surface pouvant être utilisés pour le talonnage, a déclaré Stabile. Aucun talonnage n’est autorisé dans les parkings couverts.

Il a déclaré que les services de covoiturage sont une autre option pour se rendre au centre-ville et sur la Côte-Nord, car les gens arrivent à des heures différentes – mais cela peut présenter des défis lorsque tout le monde essaie de partir en même temps.

Les tarifs de stationnement changent en fonction des événements. Les prix des lots au centre-ville varieront entre 15 $ et 40 $, le montant le plus élevé étant samedi. Sur la Rive-Nord, les places de stationnement dans la plupart des terrains et garages coûteront 60 $.

La plupart des terrains et garages en surface acceptent uniquement les cartes de crédit.

« Nous nous préparons à un énorme assaut de voitures », a déclaré Stabile. « Je sais que je travaille dans le secteur des parkings, mais je dois être réaliste. Il n’y a qu’un nombre limité d’espaces.

Normalement, les visiteurs du Festival des Arts sont encouragés à se garer sur la Rive-Nord et à traverser l’un des trois ponts frères.

David Onorato, directeur de la Pittsburgh Parking Authority, a conseillé aux visiteurs de se garer tôt à leur place de stationnement.

Il a suggéré aux visiteurs de tous les événements du samedi d’utiliser le garage de la première avenue de l’autorité de stationnement, à la périphérie du centre-ville.

Il y a 1 200 places au garage First Avenue, et Onorato a déclaré que son emplacement permet d’éviter la circulation. Ceux qui s’y garent peuvent prendre un tramway gratuit jusqu’à la station Wood Street pour le festival des arts ou jusqu’aux stations Allegheny ou North Side pour le spectacle de Chesney.

« Planifiez votre journée pour arriver tôt », a-t-il déclaré. « Assurez-vous de vous donner suffisamment de temps pour naviguer dans le trafic. »

Les neuf parkings publics seront ouverts au centre-ville, a déclaré Onorato, en plus de tous les terrains et garages privés. Il s’attend à ce que la journée soit chargée, compte tenu de la convergence des deux grands événements, mais prévoit que le stationnement restera disponible.

Les spectateurs peuvent également se garer à Station Square et prendre le bateau fluvial Gateway Clipper pour se rendre au spectacle pour 30 $, selon l’Acrisure Stadium. site web.

Autobus et train

Les visiteurs sont encouragés à éviter complètement de conduire.

Brandolph a déclaré que Pittsburgh Regional Transit s’attend à de nombreux usagers des transports en commun samedi.

« Il y aura certainement une forte utilisation des transports en commun ce week-end, et nous y sommes préparés », a-t-il déclaré.

Mais il prévient également que certains coureurs pourraient se heurter à des obstacles inattendus.

Brandolph a déclaré que les événements fermeraient certaines rues et créeraient plusieurs détours de bus, les usagers devraient donc vérifier à l’avance sur le Site Web du transport en commun régional de Pittsburgh ou appelez le service client de l’agence au 412-442-2000.

Le service de train léger sur rail traversant le centre-ville et vers la rive nord est actuellement perturbé par les travaux, mais sera entièrement rétabli d’ici samedi, a déclaré Brandolph.

Il a déclaré que Pittsburgh Regional Transit s’est donné comme priorité de terminer un projet de reconstruction du centre-ville d’ici le 1er juin pour accueillir les événements de la journée.

Cependant, les travaux de construction sur le T sont toujours en cours dans les South Hills, près d’Overbook Junction à Castle Shannon, de sorte que les usagers du train léger en provenance de là devraient prendre en compte un peu plus de temps s’ils se rendent au centre-ville et sur la rive nord, a déclaré Brandolph.

Eaux très fréquentées

Les concerts de Chesney attirent toujours une foule de plaisanciers sur les rives de la rivière Allegheny à l’extérieur d’Acrisure, et cette année ne semble pas différente.

Jordon Miller de Burgettstown a été le premier bateau en ligne sur la côte nord, près du stade Acrisure, mercredi. Le bateau de 44 pieds dispose d’un bain à remous, d’un grill et d’un bar.

Il a déclaré que d’ici samedi matin, plusieurs bateaux seraient attachés au sien en attendant le concert de Kenny Chesney.

« Cet endroit sera fou samedi », a déclaré Miller. « Mais c’est ce qui rend les choses amusantes. C’est une expérience. Pittsburgh est l’une des rares villes où vous pouvez faire cela : amarrez votre bateau juste à côté d’un stade et écoutez un concert.

Miller a déclaré que le fait de ne pas avoir à lutter contre la circulation automobile garantirait un week-end agréable pour le 12e spectacle au stade de Chesney à Pittsburgh.

Un porte-parole de la Garde côtière américaine a déclaré que les plaisanciers devraient donner la priorité à la sécurité, porter un gilet de sauvetage et naviguer sobrement.

La Garde côtière a ajouté que les plaisanciers doivent également suivre les règles de la rivière, en particulier que les navires ne peuvent pas jeter l’ancre ou flâner à plus de 100 pieds de toute berge lorsqu’ils se trouvent dans les eaux situées entre le pont de Fort Pitt, le pont West End et le pont Rachel Carson, à moins d’avoir autorisation de la Garde côtière.

Les responsables sont-ils prêts ?

Les événements à grande échelle auront un « impact énorme » sur la ville ce week-end, a déclaré Maria Montaño, porte-parole du maire Ed Gainey. Les événements qui attirent de grandes foules et des visiteurs de l’extérieur de la ville, a-t-elle déclaré, profitent aux entreprises, aux restaurants et aux hôtels.

Mike Sukitch, propriétaire du Mike’s Beer Bar et de la North Shore Tavern sur la Côte-Nord, a déclaré qu’il augmenterait ses effectifs du vendredi au dimanche en prévision d’une foule plus nombreuse.

Sukitch a déclaré qu’il y aurait un flux constant de monde ce week-end et la semaine prochaine avec les Dodgers de Los Angeles venant en ville pour affronter les Pirates de Pittsburgh. Il a déclaré que l’ouverture du pont Clemente pour la première fois en deux ans a également attiré davantage d’affaires de la part des piétons du centre-ville.

« Habituellement, les week-ends comme celui-ci, nous constatons que le déjeuner se transforme directement en dîner, sans aucune interruption, ce qui serait plus typique un week-end », a déclaré Sukitch. « En plus des événements eux-mêmes, il y a ceux qui viennent simplement sur la Côte-Nord pour prendre part à l’action et regarder les gens. »

Il a ajouté que c’est toujours un plus lorsqu’il se passe tant de choses, car c’est l’occasion de présenter son entreprise à de nombreuses personnes qui, autrement, ne passeraient pas beaucoup de temps sur la Côte-Nord.

« Les affaires récurrentes sont notre pierre angulaire », a-t-il déclaré. « Bien sûr, nous devons gérer cela dans un environnement typiquement mouvementé et plus stressant pour le personnel que lors d’une journée ordinaire, mais nous y sommes habitués ici. »

Montaño a déclaré que la ville était prête à gérer l’afflux de visiteurs qui viendraient pour le concert, le défilé et le festival artistique, sans parler du 3 Rivers Comicon au David L. Lawrence Convention Center et de la représentation en soirée de Jeff Goldblum au Benedum Center.

« Nous sommes bien préparés pour tout ce qui se passe », a-t-elle déclaré. « Nous avons prouvé à maintes reprises que nous pouvons gérer ce type d’événements qui célèbrent notre diversité. »

Interrogés sur les préparatifs pour le week-end, les responsables de la sécurité publique de Pittsburgh ont déclaré que le chef de la police de Pittsburgh, Larry Scirotto, fournirait plus de détails vendredi.