GAINESVILLE, Floride: Les temps forts de Kyle Pitts lors de la journée professionnelle Floridas mercredi ne manquaient pas, de ses mesurables à ses mouvements en passant par son état d’esprit.

C’était un cours de recyclage pour tous ceux qui ont regardé le match serré polyvalent la saison dernière.

Qu’il soit surpasser, surpasser et surpasser les arrières défensifs, rendre les secondeurs et les sécurités ridicules, ou gérer les siens à la ligne de mêlée, Pitts était sans aucun doute l’un des attrapeurs de passes les plus dynamiques du pays en 2020 et peut-être le meilleur joueur universitaire à sa position depuis des années, peut-être même des décennies.

Personne ne serait surpris de le voir devenir une star instantanée au niveau suivant.

Pitts et plusieurs coéquipiers, notamment le quart-arrière Kyle Trask, le demi de coin Marco Wilson et les receveurs Kadarius Toney et Trevon Grimes ont travaillé pour les évaluateurs de talents de 31 des 32 équipes de la NFL. Quatre entraîneurs en chef étaient présents: Urban Meyer (Jacksonville), Matt Rhule (Caroline), Brian Flores (Miami) et Zac Taylor (Cincinnati).

C’était une chance pour les scouts d’obtenir le genre de regard de près qu’ils ne pouvaient pas au cours de la dernière année en raison des restrictions de voyage COVID-19 et parce que la moissonneuse-batteuse NFL a été annulée.

Pitts a fait un show, avant même de monter sur le terrain pour attraper les passes de Trask pour peut-être la dernière fois. Son envergure de 83 3/8 pouces était plus qu’impressionnante, même selon les normes de la NFL. Le natif de Philadelphie de 6 pieds 6 pouces et 245 livres avait également une verticale de 33 1/2 pouces, a enregistré 10 pieds 9 pouces au saut en largeur et a réussi 22 répétitions de 225 livres sur le développé couché.

Pitts a ensuite couvert le tableau de bord de 40 verges en 4,45 secondes, non loin de l’aile serrée de Vernon Davis combinant la marque du bassin versant (4,38) établie en 2006. Il a terminé la journée sur les parcours de Trask, puis a haussé les sourcils tout en partageant son but n ° 1.

Commencer à un niveau élevé et continuer à augmenter chaque année et être capable de faire d’autres choses que les autres bouts serrés ne font pas, ce qui me rendrait spécial, a-t-il déclaré. À la fin de la journée, avec toute la préparation et au fil des années, je sens que je serai le meilleur pour le faire.

Pitts est largement considéré comme un verrou pour être un des 10 premiers choix du repêchage, et au moins une simulation récente lui a permis de prendre la deuxième place du classement général derrière le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence. L’analyste d’ESPN, Mel Kiper Jr., a appelé Pitts mon bout serré le mieux noté jamais sur Twitter.

Jusqu’où Pitts pourrait-il aller? Sans autant d’équipes désespérées pour des quarts, il serait probablement l’un des premiers gars à quitter le plateau.

Pitts a capté 43 passes pour 770 verges et 12 touchés en 7 matchs la saison dernière. Il a raté 10 quarts à la suite d’un coup vicieux contre la Géorgie début novembre qui a renversé son casque si sur le côté que son masque facial a fracturé sa cloison. Il a été opéré et a raté deux matchs complets.

Il est revenu, a marqué trois fois contre le Kentucky, puis s’est retiré du Cotton Bowl après une autre performance imparable contre l’Alabama lors du match de championnat de la Southeastern Conference. Les dirigeants de la NFL bavent depuis.

Il est encore tout à fait possible que Pitts soit le bout serré le plus rédigé de l’ère moderne (depuis 1970). Denver a repêché Riley Odoms cinquième au total en 1972. Davis et Kellen Winslow Jr. (2004) ont tous deux terminé sixième.

C’est un oiseau différent de ce qu’a été ou a certainement été un bout serré traditionnel lorsque j’ai joué, a déclaré l’entraîneur des Lions de Detroit, Dan Campbell, un bout serré qui a disputé 11 saisons dans la NFL. Ecoutez, c’est un de ces gars qui est talentueux, mais il y a un certain nombre de gars là-haut qui sont talentueux. Il y a un certain nombre de gars que vous seriez excités d’avoir une façon ou une autre.

Les Lions ont le bout serré le plus récent repêché dans le top 10, TJ Hockenson en 2018. Hockenson fait partie d’une liste croissante de joueurs de première ronde récents à la position Hayden Hurst, OJ Howard, Evan Engram, David Njoku, Eric Ebron et Tyler Eifert sont d’autres dont la carrière, au moins à certains moments, n’a pas répondu aux attentes.

Pendant ce temps, des choix plus tardifs tels que Zach Ertz, Rob Gronkowski, Travis Kelce, George Kittle et Jimmy Graham ont connu un succès beaucoup plus soutenu.

Le consensus général est que Pitts mettra fin à la tendance.

C’est un joueur tellement dynamique et il a tellement de polyvalence, a déclaré l’entraîneur de la Floride Dan Mullen. Non seulement il est une personne formidable pour être un entraîneur, quand vous êtes dans la salle de réunion et que vous concevez un plan de match, il est très amusant d’avoir ce petit endroit que vous pouvez monter sur le tableau et dire, c’est lui et comment allons-nous le déplacer? C’est aussi très amusant.

