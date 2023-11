Pitt domine et balaie le n°8 Georgia Tech

Prochain match: Louisville 18/11/2023 | 13h00 ACCNX 18 novembre (samedi) / 13h Louisville

ATLANTA, Géorgie – L’équipe de volleyball n°7 de l’Université de Pittsburgh (22-4, 13-2 ACC) s’impose contre la n°8 Georgia Tech (21-4, 12-3 ACC) au O’Keefe Gym vendredi soir. Olivia Babcock a enregistré un record de 15 attaques décisives avec un pourcentage de réussite de 0,652, un sommet en carrière.

Pitt a tiré au début du premier set, prenant une avance de 7-0 et a forcé un temps mort de Georgia Tech. Valéria Vázquez Gómez a été mortelle derrière la ligne de service et a continué sa domination, enchaînant une séquence de 10-0 jusqu’à ce que les Yellow Jackets enregistrent leur premier kill du set. Peu de temps après, Bianca Bertolino de Georgia Tech a pris vie offensivement, forçant Pitt à prendre son premier temps mort, menant 12-7. Un 8-4 derrière un kill de Babcock, Chiamaka Nwokolo , Emma Moines et Vazquez Gomez ont forcé Georgia Tech à prendre son dernier temps mort alors que les Panthers menaient 20-11. Vazquez Gomez a continué à enchaîner les points derrière son service et a permis à Pitt de remporter le premier set, 25-13 alors que les Panthers n’étaient jamais menés.

Georgia Tech a commencé le deuxième set un peu plus rapidement puisque les deux équipes étaient à égalité tôt, 4-4. Le service de Babcock a posé des problèmes aux Yellow Jackets alors qu’elle a décroché des as consécutifs et a fait monter une erreur de service de Georgia Tech à 8-4. Aucune des deux équipes n’a demandé de temps mort tôt alors que Pitt menait 15-8 lors du temps mort des médias. Une autre erreur d’attaque des Yellow Jacket a forcé Georgia Tech à prendre un temps mort, mené 8-16. Pitt a continué à mettre la pression, empêchant les Yellow Jackets de faire des courses et a finalement remporté la victoire du deuxième set, 25-14. Babcock a réussi six attaques décisives avec un pourcentage de réussite de 0,667 tandis que Rachel Fairbanks réglez les Panthers sur un clip .524.

Comme dans le deuxième set, les deux équipes se sont affrontées point par point dès le début jusqu’à ce que Georgia Tech prenne un certain élan, remontant 11-6. Une séquence de 5-2 pour les Panthers a forcé les Yellow Jackets à prendre leur premier temps mort, menant 13-11. Georgia Tech finirait par monter 16-13 jusqu’en deuxième année Dillyn Griffin a réalisé une séquence de 7-0 derrière deux as pour permettre aux Panthers de prendre les devants 21-16. Un kill de Monks, Stafford et Babcock a scellé la victoire du troisième set, 25-19 et un balayage de trois sets.

REMARQUES

– Olivia Babcock atteint un pourcentage de réussite de 0,652, un sommet en carrière

– Emma Moines a enregistré six attaques décisives sur six swings

– Torrey Stafford a décroché 10 attaques décisives, atteignant 0,364

– Rachel Fairbanks a enregistré 33 passes décisives, huit récupérations, deux attaques décisives et un blocage

SUIVANT

Les Panthers n°7 accueilleront le n°5 Louisville samedi prochain à 13 heures au Petersen Events Center. Le match sera disponible sur ACCNX.