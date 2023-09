Pitt contre Virginia Tech | Actualités, Sports, Emplois

Coup d’envoi : 20h

Où : Lane Stadium (65 632), Blacksburg, Virginie.

Records : Pitt (1-3, 0-1 ACC), Virginia Tech (1-3, 0-0 ACC)

Classements : Aucun

Entraîneurs : Pat Narduzzi a une fiche de 63-44 à sa neuvième année à Pitt, 63-44 au total. Brent Pry a une fiche de 4-11 à sa deuxième année à Virginia Tech, 4-11 au total.

Réunion précédente : Pitt 45, Virginia Tech 29

TV : ACC Network (Mike Monaco, play-by-play ; Tim Hasselbeck, analyse ; Taylor Tannebaum, journaliste secondaire)

Radio : 93,7FM. (Jeff Hathhorn, play-by-play ; Pat Bostick, analyse ; Larry Richert, journaliste secondaire, Dorin Dickerson, journaliste secondaire).

SiriusXM : canal 133 ou 193

En ligne : 937thefan.radio.com

Notes : Pitt vient de subir une défaite de 41-24 contre le n°17 ​​de Caroline du Nord et Virginia Tech vient de subir une défaite de 24-17 à Marshall. … C’est l’ouverture de l’ACC de Virginia Tech. … Pitt a remporté les trois derniers matchs et 10 des 14 derniers entre les deux équipes, mais a une fiche de 3-7 de tous les temps à Virginia Tech. … La défense de Pitt réalise en moyenne 3,5 sacs par match, ce qui la place au deuxième rang de l’ACC et au 11e au niveau national. … Le secondeur de première année de Pitt, Rasheem Biles, a bloqué un botté de dégagement lors de chacun des deux derniers matchs.

Ligne : Pitt est favori avec 2,5 points

Prédiction : Virginia Tech 28-20

Record : 3-1

— Compilé par Steve Flinn







