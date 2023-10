Un marché de diffusion de plusieurs milliards de dollars, l’intention positive du conseil d’administration le plus puissant du jeu et un pitch parfait de l’organisme mondial basé sur le triple principe « UP-L » ont assuré l’inclusion du cricket aux Jeux olympiques d’été de 2028 à Los Angeles.

Le Conseil international de cricket (ICC) a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil international olympique (CIO) et le comité d’organisation local de LA28 au cours des deux dernières années pour mener à bien ce projet.

Cependant, on ne peut nier que sans le soutien de la BCCI, qui à son tour accroît l’intérêt des radiodiffuseurs, cela n’aurait pas été possible.

« BCCI a soutenu cela dès le début, reconnaissant l’importance du jeu mondial et en particulier des associés qui bénéficieront de leur appartenance au mouvement olympique. Ensuite, Jay (Shah) a rejoint le groupe de travail et a vraiment apporté son soutien dans tout », a déclaré à PTI un membre haut placé du tout-puissant conseil d’administration de l’ICC sous couvert d’anonymat.

Alors, quel a été exactement le discours de l’ICC auprès du CIO et du COL de LA28 ? On apprend que la présentation de la CPI était basée sur trois principes fondamentaux : l’universalité, la popularité et l’héritage (UPL).

Universalité

L’universalité signifie l’attrait du cricket et ce qu’il apporte au mouvement olympique.

L’Inde étant le deuxième pays le plus peuplé et un marché télévisuel et numérique monstrueux, les revenus de diffusion en provenance d’Asie du Sud – c’est-à-dire le marché indien, tant pour le CIO que pour le LOC – connaîtront une forte augmentation.

La présentation du CCI a souligné qu’elle reposait sur le fait qu’il s’agissait d’un scénario gagnant-gagnant.

C’est une victoire pour le CIO car il emmène les Jeux en Asie du Sud, une victoire pour LA28 car il introduit un sport diversifié et dynamique dans une ville diversifiée et dynamique, et également une victoire pour l’ICC car il débloque un nouveau fan mondial. -base et intègre 108 membres de l’ICC à la famille olympique, qui bénéficiera d’opportunités de financement.

Popularité

La popularité est l’aspect le plus important car elle implique le deuxième sport le plus populaire au monde, son énorme attrait commercial, la présence des meilleurs joueurs du monde aux Jeux et le T20 étant un « Crickettainment » (cricket plus divertissement).

L’ampleur de l’aspect commercial pourrait être évaluée par l’ancien tireur champion olympique et directeur sportif de LA28, Nicolo Campriani, qui a fait appel à l’entité commerciale de Virat Kohli pour prouver la valeur du cricket dans le programme olympique.

« Mon ami Virat (Kohli) est le troisième athlète le plus suivi au monde avec 340 millions de followers sur les réseaux sociaux. C’est plus que Le Bron James, Tom Brady et Tiger Woods réunis », a déclaré Campriani lors de son discours à la convention du CIO à Mumbai lundi.

« Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant ultime pour le LA28, le CIO et la communauté du cricket, car le cricket sera présenté sur la scène mondiale et se développera au-delà des pays traditionnels du cricket », a déclaré Campriani.

Héritage et rôle de deux entreprises

La création d’un héritage sur un marché naissant comme les États-Unis pourrait être un défi, mais on aurait une bonne idée de la façon dont les choses se dérouleraient lorsque la Coupe du monde T20 y aura lieu l’année prochaine.

« Nous avons eu de nombreuses réunions avec Los Angeles et le CIO et nous avons accueilli une délégation de Los Angeles aux Jeux du Commonwealth l’été dernier afin qu’ils puissent voir comment se déroulait un événement de cricket », a informé le membre du conseil d’administration de l’ICC.

La plus importante de toutes les présentations a eu lieu à Los Angeles en décembre dernier.

Une grande présentation a été faite à Los Angeles (LOC) en décembre de l’année dernière avec le président de l’ICC Greg Barclay, le PDG Geoff Allardice, la responsable du marketing et des communications Claire Furlong, l’ancienne dirigeante de Pepsico Indra Nooyi, l’ancienne skipper féminine Mithali Raj et Paraag Marathe, qui est à la tête de 49ers Enterprises, propriétaire de l’équipe de football américain des San Francisco 49ers et aujourd’hui président de la populaire équipe de football anglaise de Leeds United.

Marathe a également été présidente de USA Cricket, tandis que Nooyi a apporté à la table ses plusieurs décennies d’expérience en direction d’entreprise.

« Elle a travaillé en étroite collaboration avec nous, nous a guidés et est en contact avec les dirigeants de Los Angeles », a ajouté le membre du conseil d’administration.

La compréhension de Marathe de la diaspora sud-asiatique aux États-Unis, qui se pressera dans les stades, a également joué un rôle.

