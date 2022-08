Pitch de campagne de Carolyn Maloney : Un homme ne peut pas faire mon travail

Un incontournable de l’Upper East Side raréfié et des arrière-salles du Congrès, Mme Maloney n’est pas un nom connu à l’échelle nationale ni une oratrice particulièrement connue. Mais peu de femmes ont accumulé plus d’influence à Washington, ou l’ont utilisée avec autant d’attention, pour faire pression pour l’amendement sur l’égalité des droits, les congés familiaux payés, un musée national d’histoire des femmes et la lutte contre la violence sexiste.

“Je ne suis pas ici pour parler contre Jerry Nadler”, a déclaré Gloria Steinem, fondatrice de Mme Magazine et porte-parole du mouvement des femmes, qui vit dans le district. “C’est juste pour moi de dire que Carolyn Maloney est la plus nécessaire, la plus fiable et la plus expérimentée, et nous devrions la renvoyer à Washington.”

Mme Maloney, une politicienne tenace connue pour ses appels à froid de 5 heures du matin et ses campagnes de torsion de bras qui peuvent s’éterniser pendant des années, a été moins délicate.

Dans l’interview, elle a dit catégoriquement que M. Nadler ne travaillait pas aussi dur qu’elle, en particulier sur les problèmes locaux ; l’a accusé de s’attribuer le mérite du travail d’une femme et a déclaré que les habitants de l’un des quartiers les plus riches et les plus libéraux du pays avaient besoin d’elle – pas de lui ni de M. Patel.

Cette tactique a incité les partisans de M. Nadler à se hérisser, en particulier après qu’elle l’ait attaqué pour avoir mis en évidence son identité juive. Elle avait auparavant insisté sur le fait qu’elle ne demanderait jamais aux femmes de voter pour elle en fonction de son sexe.

La longue carrière de Mme Maloney dans la vie publique – qui a commencé comme enseignante à East Harlem dans les années 1970 après qu’un accident de voiture a failli lui coûter la vie et a mis fin à ses aspirations en tant que ballerine – et ses messages de campagne ont sans aucun doute été plus variés que cela.