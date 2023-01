Un CHIEN volé par des soldats russes et offert à l’un des copains de Poutine a finalement été restitué à son propriétaire ukrainien.

L’American Pit Bull Terrier Adik a été capturé en juin par des troupes cruelles avant d’être remis à Ramzan Kadyrov, chef de la région tchétchène, en guise de “trophée”.

L’American Pit Bull Terrier Adik a été libéré lors de l’échange de prisonniers du Nouvel An Crédit : Twitter

Le chien a été offert à l’ami proche de Poutine et chef tchétchène Ramzan Kaydrov Crédit : AFP-Getty

Plus de 200 prisonniers ont été libérés lors de l’échange entre la Russie et l’Ukraine Crédit : Alamy

Mais le chien pincé a maintenant retrouvé sa propriétaire bien-aimée, une militaire ukrainienne, dans le cadre d’un échange de prisonniers du Nouvel An.

La Russie a libéré 140 soldats ukrainiens ainsi qu’Adik lors de l’échange du 31 décembre, le 310e jour de la guerre.

L’adorable chien a été emmené en captivité à Azovstal Iron and Steel Works à Marioupol aux côtés de son propriétaire.

Les hommes de Poutine ont rassemblé des Ukrainiens qui sont courageusement restés dans la ville décimée alors qu’ils luttaient pour la défendre.

Adik a été remis aux services spéciaux avant que le volontaire Yuriy Kovanov n’offre le chiot au proche ami du président russe Kadyrov – qui est connu pour avoir infligé des tortures médiévales aux opposants.

Il a été décrit comme “le fils que Poutine n’a jamais eu”, tel est son dévouement servile au tyran avide de guerre.

Le dirigeant tchétchène a renommé “Adidas” l’American Pit Bull Terrier détourné après avoir accepté le cadeau du crétin russe.

Le retour sain et sauf d’Adik a été annoncé sur Twitter accompagné du message : « L’Ukraine a besoin de tout le monde !

“Un pit-bull terrier, qui défendait Marioupol avec nos soldats, a été libéré de la captivité RuZZsian!”

Un autre tweet partagé par le groupe de défense des droits des animaux UAnimals en juin 2022 a détaillé l’histoire d’Adik dans une vidéo dramatique.

Les images choquantes montraient que le chien avait l’air “visiblement nerveux, comme s’il savait ce qui allait leur arriver ensuite”.

Il a ensuite été vu se faire caresser par un homme à la longue barbe tressée qui ressemble étrangement à Kadyrov.

Adik et plus de 200 soldats ukrainiens et russes ont été libérés lors de l’échange de prisonniers dans une série d’endroits non divulgués.

Plus de 140 soldats du président Volodymyr Zelensky ont été vus sortir de plusieurs bus arborant des sourires de soulagement.

Certains des soldats – 132 hommes et huit femmes – avaient courageusement défendu la ville de Marioupol.

D’autres faisaient partie de l’incroyable équipage repoussant les Russes sur Snake Island qui ont refusé avec défi de se rendre.

Un grand nombre d’entre eux souffraient encore de blessures subies pendant le conflit, selon la chaîne Telegram Yermak.

Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd’hui qu’un total de 82 soldats russes avaient été libérés par l’Ukraine.

Les deux parties ont échangé des centaines de prisonniers ces derniers mois, malgré l’échec des pourparlers diplomatiques entre Moscou et Kyiv.

Adik a maintenant retrouvé son propriétaire après leur captivité à Marioupol Crédit : Twitter

Kadyrov aurait rebaptisé le chien pincé ‘Adidas’ Crédit : AP