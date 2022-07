Pit Bull Mauls, une femme de Lucknow âgée de 82 ans, un animal de compagnie remis aux autorités

Une institutrice de 82 ans a été mutilée à mort par son chien de compagnie dans la région de Qaiserbagh à Lucknow le 12 juillet. Le chien, un pit-bull, a été emmené par l’équipe de Nagar Nigam, deux jours après l’incident. Une vidéo a récemment fait surface sur les réseaux sociaux qui montre le propriétaire du chien, l’entraîneur de gym Amit Tripathi, laissant tomber le pit-bull dans la camionnette de contrôle des animaux.

Dans la vidéo, on voit Amit portant le chien, brun et à poil court, avec un chiffon sur la tête. On le voit caresser le chien avant de le déposer dans la camionnette. Regarde:

Dans UP’s Lucknow, la mère de 80 ans d’un entraîneur de gym a été mutilée à mort par son chien de compagnie, un pitbull. Le chien a été emmené par l’équipe de Nagar Nigam aujourd’hui. Amit, le propriétaire, dépose le chien dans la camionnette Nagar Nigam. pic.twitter.com/Mhp7aScPZ8 — Piyush Rai (@Benarasiyaa) 14 juillet 2022

La victime a été identifiée comme étant Sushila Tripathi, qui promenait ses deux chiens de compagnie, un Pitbull et un Labrador, sur le toit lorsque l’incident s’est produit. Le pit-bull nommé Brownie était avec la famille depuis trois ans.

Mardi matin, les voisins ont entendu les chiens aboyer et Sushila crier à l’aide. En entendant ses cris, les voisins ont essayé d’entrer dans la maison mais celle-ci était fermée à clé. La bonne, qui travaillait dans la maison, a atteint la terrasse et a trouvé Sushila allongée sur le sol avec des blessures au ventre, au visage et à la main. Son fils Amit, qui travaille comme instructeur de gym, est rentré chez lui et a transporté Sushila à l’hôpital de Balrampur, où elle a succombé à ses blessures.

«Une Sushila Tripathi, 82 ans, de la localité de Bengali Tola a été attaquée par son chien de compagnie. Son corps a été récupéré et envoyé pour une autopsie. Nous coordonnons avec les responsables de la Lucknow Municipal Corporation concernant l’incident », a déclaré Yogesh Kumar, commissaire adjoint de la police, Qaiserbagh, a rapporté PTI.

Les responsables de la municipalité ont atteint la résidence d’Amit le 13 juillet mais ont trouvé la maison fermée à clé. Les fonctionnaires sont allés vérifier si Amit avait une licence pour garder le pit-bull, une race élevée pour chasser et se battre, comme animal de compagnie. Le 14 juillet, la corporation municipale s’empare du chien.

