DETROIT: Les Detroit Pistons prévoient de garder Blake Griffin en dehors de l’alignement pendant que lui et l’organisation prennent une décision sur son avenir, un signe que les jours de l’attaquant vedette avec l’équipe pourraient être comptés.

Après une longue conversation avec les représentants de Blakes, il a été déterminé que nous commencerons à travailler pour faciliter une résolution concernant son avenir avec l’équipe qui maximise les intérêts des deux parties », a déclaré lundi le directeur général des Pistons, Troy Weaver. «Nous respectons tous les efforts que Blake a déployés à Detroit et sa carrière et nous travaillerons pour obtenir un résultat positif pour toutes les parties concernées.

Griffin, qui aura 32 ans le mois prochain, est venu à Detroit dans un échange au cours de la saison 2017-18, mais les Pistons n’ont fait qu’une seule apparition en séries éliminatoires avec lui et ont passé une grande partie de la dernière année à réviser sérieusement leur liste. Detroit a une fiche de 8-19 cette saison et Griffin a déjà raté sept matchs.

S’il est échangé ou quitte via un rachat, cela pourrait donner au vétéran populaire une chance de jouer à des jeux plus significatifs que ce que Detroit peut offrir à ce stade.

Je suis reconnaissant aux Pistons d’avoir compris ce que je veux accomplir dans ma carrière et d’avoir travaillé ensemble sur la meilleure voie à suivre », a déclaré Griffin.

Griffin a réussi à rester en grande partie en bonne santé au cours d’une excellente saison 2018-19, mais même dans ce cas, il a raté deux des quatre matchs lorsque Detroit a été balayé au premier tour des séries éliminatoires. Il a finalement subi une opération au genou et n’a disputé que 18 matchs la saison dernière.

Griffin était l’un des rares vestiges de la liste lorsque cette saison a commencé, et les Pistons ont récemment échangé l’un d’entre eux lorsqu’ils ont envoyé Derrick Rose aux Knicks de New York. Les recrues Saddiq Bey et Isaiah Stewart ont suffisamment contribué pour donner aux fans une raison d’être optimiste, et Jerami Grant marque en moyenne 23 points par match lors de sa première saison après être venu à Detroit de Denver.

Avec autant de nouveaux visages, Griffin a parfois été une réflexion après coup, avec une moyenne de 12,3 points en carrière.

___

Suivez Noah Trister sur https://twitter.com/noahtrister

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports