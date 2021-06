Pistolet volé de l’armée américaine lié à 4 fusillades à New York, mais l’armée ne savait même pas qu’il manquait – médias – RT USA News

Un pistolet de l’armée américaine volé à Fort Bragg aurait été utilisé dans quatre fusillades distinctes à New York avant que la police ne récupère l’arme et que l’armée ne sache même qu’elle avait disparu – l’un des près de 2 000 volés dans les années 2010.

AP a révélé mardi la nouvelle inquiétante après une enquête sur au moins 1 900 armes militaires américaines qui avaient été « Perdu ou volé » au cours de la dernière décennie – certains se sont retrouvés dans la rue.

Bien qu’il ne soit pas clair quand exactement le 9 mm Beretta M9 a été volé, il a été utilisé dans plusieurs fusillades à Albany, New York en 2017 et 2018 avant d’être récupéré par les forces de l’ordre en juin 2018.

Selon AP, l’armée « Je n’avais même pas réalisé que quelqu’un avait volé l’arme » comme l’inventaire officiel a affirmé que l’arme était sous clé à Fort Bragg. Comment le pistolet est passé de Fort Bragg, Caroline du Nord à Albany, New York, à 600 milles (près de 1 000 km) de distance est actuellement un mystère et un mystère qui, selon AP, est l’armée et le Pentagone. « ne sont pas impatients que le public connaisse la réponse ».





Aussi sur rt.com

1 mort, 2 blessés après l’éclatement d’une fusillade à cause des règles de masquage dans un magasin de Géorgie







Le procureur du comté d’Albany, David Soares, a annoncé la nouvelle « incroyablement alarmant » ajoutant qu’il « soulève l’autre question de savoir quoi d’autre s’infiltre dans une communauté qui pourrait constituer un danger clair et présent. »

« Une arme à feu crée une tonne de dévastation », at-il noté à AP, avertissant que les forces de l’ordre locales « doit travailler très dur pour essayer de retirer ces armes de la communauté. »

Ce ne sont pas seulement les pistolets qui ont disparu des stocks militaires américains non plus, AP rapportant que des fusils de chasse, des mitrailleuses, des fusils d’assaut, des lance-roquettes et même des explosifs – y compris des grenades perforantes – ont disparu aux États-Unis et à l’étranger en raison de « portes déverrouillées, troupes endormies, un système de surveillance qui n’a pas enregistré, effractions et autres manquements à la sécurité » qui n’étaient pas de notoriété publique jusqu’à l’enquête de l’agence de presse.

Les fusils ont le plus disparu, avec 1 179 portés disparus, suivis des armes de poing (694), des mitrailleuses (74), des lance-grenades (36), des lance-roquettes (34), des mortiers (25), des fusils de chasse (11) et d’autres armes (7 ).

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a défendu les armes manquantes dans une déclaration à AP, déclarant à l’agence de presse que l’armée avait « un très gros inventaire de plusieurs millions de ces armes » et qu’ils le prennent « très sérieusement » quand l’un disparaît.

« Nous pensons que nous faisons du très bon travail » a-t-il soutenu, ajoutant cependant qu’il « ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de pertes » et « erreurs commises ».

2020 a été l’année la plus meurtrière aux États-Unis pour la violence armée, selon les statistiques du Gun Violence Archive, qui montrent que 19 401 Américains ont été tués et 39 441 blessés, à l’exclusion des suicides – une augmentation significative par rapport à 2019 lorsque 15 447 Américains ont été tués et 30 152 blessés.

Parmi les victimes tuées par la violence armée aux États-Unis en 2020, 299 étaient des enfants âgés de 11 ans ou moins, tandis que 698 autres enfants de la même tranche d’âge ont été blessés.

2021 s’annonce également comme une année violente. En juin – juste à mi-chemin – 8 961 personnes avaient été tuées à cause de la violence armée et 17 330 blessées.

Les ventes d’armes légales ont également augmenté pendant la pandémie de Covid-19, selon des recherches récentes, avec 17 millions d’Américains achetant des armes en lock-out, en hausse de 5,3% par rapport à 2019.





Aussi sur rt.com

La police arrête l’un des deux suspects de tirs de masse à Austin alors que le journal s’apprête à cacher la description afin d’éviter de « perpétuer les stéréotypes »







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !