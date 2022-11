Pistolet airsoft non chargé découvert et confisqué à Sycamore High School – Shaw Local

SYCOMORE – Un pistolet airsoft non chargé a été découvert dans le sac à dos d’un élève du lycée Sycamore et confisqué par le personnel mercredi, ont déclaré des responsables du district.

Dans un e-mail envoyé par le surintendant de Sycamore, Steve Wilder, aux familles du district, Wilder a déclaré que l’arme – qui tire des projectiles en plastique – avait été découverte déchargée par des membres de l’administration.

Wilder a déclaré que l’arme avait été découverte lors d’un “incident sans rapport”. Wilder a déclaré mercredi au Daily Chronicle que le district n’était pas en mesure de fournir plus de détails sur l’incident sans compromettre ce qu’il a appelé des informations confidentielles concernant les personnes impliquées.

“L’administration du district a travaillé en étroite collaboration avec nos agents de ressources scolaires (SRO) et le service de police de Sycamore sur cette enquête”, a déclaré Wilder. “Nous avons conclu que le pistolet airsoft n’a pas été apporté à l’école avec l’intention de nuire à autrui.”

Wilder a également demandé aux parents ou aux tuteurs de continuer à parler avec leurs enfants de ce qu’il est approprié et non approprié d’apporter à l’école.

“La sécurité à l’école est de la plus haute importance pour nous”, a déclaré Wilder. “Veuillez continuer à parler avec vos élèves de la sécurité à l’école, du danger des armes à l’école et de l’importance de partager toute information qu’ils pourraient avoir avec des adultes.”

Le lycée ne vérifie pas quotidiennement les armes ou autres objets inappropriés, a déclaré Wilder au Daily Chronicle, mais la politique du district est que la communauté scolaire soit en alerte.

“Nous encourageons nos étudiants, notre personnel et nos familles à dire quelque chose s’ils voient quelque chose, et nous suivons tous les rapports”, a déclaré Wilder. “Les conversations que les élèves et les parents ont à la maison sur le rôle de chacun pour assurer un environnement sûr sont si importantes.”

Wilder a déclaré qu’il pensait que l’incident et l’action de mercredi étaient un exemple du bon fonctionnement des procédures du district.

“Je pense également que la situation actuelle montre à quel point des protocoles complets peuvent être efficaces pour identifier plusieurs problèmes”, a déclaré Wilder. «Ils sont le résultat de beaucoup de travail au fil des ans pour collaborer, rédiger, réviser et mettre à jour des procédures pour assurer la sécurité de nos étudiants et de notre personnel.

Cette histoire a été mise à jour à 22h30 le 16 novembre 2022 avec un commentaire supplémentaire du surintendant de Sycamore Steve Wilder.