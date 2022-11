Pistol Shrimp reviendra au Pérou pour les saisons 2023 et 2024 – Shaw Local

La vallée de l’Illinois peut s’attendre à profiter d’au moins deux années supplémentaires de jeux Pistol Shrimp au Pérou avec une entrée gratuite.

Le conseil municipal du Pérou a approuvé lundi un accord avec le Pistol Shrimp pour garantir que l’équipe utilise le terrain de Veterans Park pour ses matchs à domicile de 2023 et 2024. En échange, la ville versera au Pistol Shrimp 100 000 $ chaque saison à titre d’incitatif économique, ce qui aidera à couvrir les éventuels frais d’admission.

Le maire Ken Kolowski a déclaré qu’il considère les jeux Pistol Shrimp comme une expérience récréative importante et a déclaré qu’il était important pour lui de garder les jeux gratuits.

“C’est une excellente ambiance familiale et cela attire des gens de partout”, a déclaré Kolowski. “Cela stimule les hôtels et les restaurants et des choses comme ça, mais au cours des deux dernières années, la communauté en est tombée amoureuse.”

Une équipe de construction a installé un mur de briques et a installé des tuyaux de drainage sous une future tribune en octobre au stade Schweickert en prévision du retour de la crevette pistolet de la vallée de l’Illinois au parc des anciens combattants au Pérou. Le projet de tribune comprend 575 sièges de loge de stade. (Scott Anderson)

Le Pistol Shrimp a d’abord accepté de jouer au Pérou en 2021, et en 2022, l’équipe a été renouvelée pour le même contrat. Kolowski a déclaré que les négociations étaient difficiles, mais la ville a réussi à renouveler le même accord pour les deux prochaines années.

La ville fournira également un agent de police à tous les matchs à domicile pour des raisons de sécurité, selon l’accord. Cette clause intervient après qu’il y a eu des problèmes au cours de l’été où la police a été appelée en grande partie concernant des enfants sans surveillance. Le Pistol Shrimp n’a pas assuré sa propre sécurité cet été et les responsables de la ville ont convenu en août qu’une présence de sécurité dans le parc était nécessaire à l’avenir.

Selon l’accord d’utilisation de la propriété, les Pistol Shrimp sont autorisés à utiliser le parc certains jours de match à domicile de mai à août en 2023 et 2024. Adam Thorson, directeur des parcs et des loisirs de la ville, a déclaré lundi que l’accord n’interférera pas avec l’utilisation générale du parc par le public tous les autres jours.

L’accord stipule que le parc des anciens combattants est sous-utilisé et que les jeux Pistol Shrimp augmenteront les ventes et les taxes hôtelières en attirant le tourisme dans la région. Il cite également l’utilisation et le plaisir du public comme un avantage potentiel, ainsi que l’embellissement et le développement du parc et de la ville.

Kolowski a déclaré qu’il souhaitait poursuivre le partenariat avec le Pistol Shrimp.

“C’est quelque chose que personne d’autre dans la vallée de l’Illinois n’a comme ça, et c’est gratuit. C’était important pour moi … Je veux que cela reste gratuit », a déclaré Kolowski. “J’ai assisté à de nombreux matchs l’année dernière et voir autant d’enfants courir et passer du bon temps sans leur téléphone, sans leurs jeux vidéo, hors de chez eux, c’est une bonne chose. Et c’est le but. »