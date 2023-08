Pistol Shrimp retient le rassemblement des LumberKings pour remporter la finale de la saison – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a marqué trois points en huitième manche, puis a résisté à un rallye en neuvième manche pour battre les Clinton LumberKings 5-4 lors de la finale de la saison samedi à Clinton, Iowa.

Les crevettes ont frappé en premier avec un point en deuxième manche sur un simple RBI de Justin Rios. Rob Marinec a frappé une mouche sacrificielle pour marquer Chance Resetich dans la deuxième manche pour donner une avance de 2-0 aux crevettes.

Les LumberKings ont marqué un point en fin de septième avant que les Shrimp ne répondent avec trois points en début de huitième pour prendre une avance de 5-1.

Avec deux retraits, Brendan Comerford a doublé pour commencer le rallye et Will Worthington a suivi avec un simple RBI.

Cody Kashimoto a marqué un simple et Isaiah Hart a été touché par un lancer avant que Rios ne livre un simple de deux points.

Les LumberKings ont marqué trois points en fin de neuvième, mais le choix d’un défenseur a mis fin au match.

Rios a terminé 3 en 4 avec trois points produits, tandis que Comerford a doublé deux fois et marqué un point.

River Scott a commencé et a obtenu un non-décision, accordant un coup sûr avec trois retraits au bâton et un but sur balles en quatre manches sans but. Griffin Sleyko a remporté la victoire en relève en accordant un point mérité sur deux coups sûrs en 2 2/3 manches.

Les Crevettes terminent la saison 2023 27-30.