Pistol Shrimp remporte le premier match de la deuxième mi-temps – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a ouvert la deuxième moitié de la saison de la Prospect League avec une victoire de 11-7 contre les Alton River Dragons lundi au stade Schweickert au Pérou.

Les crevettes ont pris du retard 6-0 en 4 ½ manches, mais se sont ralliées avec cinq points en fin de cinquième.

Max Handron a commencé le score avec un double RBI au champ droit avant que Zach Lane et Logan Delgado ne suivent avec des simples RBI consécutifs.

Avec deux retraits, Xander Sielken a livré un simple de deux points.

Les Shrimp (13-15) ont pris les devants avec quatre autres points en sixième sur un ballon sacrifié de Lane, une marche chargée de buts vers Alton Gyselman et un autre simple de deux points de Sielken.

Dans le septième, Lane a déchiré un triple RBI au champ centre droit et Delgado a eu un simple RBI pour prolonger l’avance de Pistol Shrimp à 11-6.

Lane, Delgado et Sielken sont chacun allés 3 pour 4. Lane a eu trois points produits et deux points, Delgado a produit deux points et en a marqué un et Sielken a terminé avec quatre points produits.

Ryan Keeley a remporté la victoire en relève, accordant un coup sûr avec un retrait au bâton et un but sur balles en 2 2/3 manches sans but.

Sebastian Gonzalez a lancé les deux dernières manches, accordant un point sur trois coups sûrs avec deux retraits au bâton et aucune marche.

RÉSULTAT DU DIMANCHE

Pistol Shrimp 9, Clinton LumberKings 3 : Cody Kashimoto a frappé un circuit de deux points, a produit trois points et a marqué une paire pour mener les crevettes à une victoire au Pérou.

Le Shrimp a pris une avance de 5-0 en quatre manches et a réussi quatre points d’assurance en huitième, mis en évidence par un simple de deux points de Lane.

Lane a terminé 3 en 5 avec deux points produits et un point, tandis que Louis Perona était 2 en 3 avec deux points et un point produit.

Finn O’Meara a commencé et lancé les trois premières manches, n’accordant aucune course sur un coup sûr avec deux retraits au bâton et aucune marche.