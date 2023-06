Pistol Shrimp perd une troisième de suite face à Danville Dans – Shaw Local

Les Pistol Shrimp de l’Illinois Valley ont subi leur troisième défaite consécutive contre les Danville Dans, s’inclinant 15-4 lundi au stade Schweickert au Pérou.

Les Shrimp ont marqué deux points en deuxième et en ont ajouté deux autres en sixième pour une avance de 4-2, mais les Dans ont explosé pour cinq points en septième manche et huit autres en huitième pour remporter la victoire.

Ryan Bakes était 3 pour 4 avec un triple, deux points produits et une course pour les crevettes, Max Handron est allé 1 pour 1 avec une paire de points produits, Jake Ferguson était 2 pour 3 avec deux points et Jake Zitella est allé 2 pour 4 avec un double et une course.

Sept lanceurs ont pris le monticule pour la crevette, qui a émis 15 marches.

Finn O’Meara a pris la défaite en relève, accordant quatre points mérités sur un coup sûr avec un retrait au bâton et trois buts sur balles en un tiers de manche.

Les Pistol Shrimp (6-11) accueillent les Normal CornBelters (9-8) à 19h05 mardi au Pérou.

RÉSULTATS DU DIMANCHE

Danville Dans 4-9, Pistolet Crevette 1-4 : Les Crevettes ont été balayées dans une coupe double à Danville.

Dans le premier match, Danville a marqué trois points en première manche et un seul pointage en sixième. La seule course des Pistol Shrimp est arrivée en quatrième sur un simple RBI de Nico Azpilcueta, qui a réussi deux des quatre coups sûrs des visiteurs. Le partant IV Tyler Conklin (6 IP, 4 ER, 3 K) a subi la perte.

Les hôtes ont utilisé un rallye de sept points qui a changé la donne dans le quatrième match pour s’enfuir dans le match 2. Jake Ferguson (RBI) et Xander Sielken ont chacun réussi deux coups sûrs pour le Pistol Shrimp, tandis que Ryan Bakes et Azpilcueta ont chacun enregistré un RBI.

Le starter Jason Shanner (perte, 3 2/3 IP, 6 ER, 2 K) et Daniel Vogt (2 1/3 IP, 0 R, 2 K) ont partagé leurs efforts sur le monticule pour IV.