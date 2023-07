Pistol Shrimp perd sur la route de Burlington Bees – Shaw Local

Les Pistol Shrimp de l’Illinois Valley sont entrés au tableau samedi, mais n’ont pas pu tenir le coup dans une défaite de 6-3 contre les Burlington Bees à Burlington, Iowa.

Les Crevettes ont marqué un point en début de première manche lorsque Nico Azpilcueta a fait un but sur balles chargé.

Dans la seconde, les Shrimp ont prolongé leur avance à 2-0 lorsque Louis Perona a frappé un simple avec deux retraits et a ensuite marqué sur un double de Max Handron.

Les Bees ont répondu avec deux points au troisième, puis ont ajouté un point au quatrième et deux autres au cinquième pour se donner une avance de 5-2.

Les Shrimp ont réduit leur déficit à 5-3 avec un doublé RBI de Tyler Dorsch en huitième, mais les Bees ont répondu avec un point dans leur moitié de manche.

Perona a terminé 3 en 5 avec une course, tandis que Handron était 2 en 5 avec un RBI.

Le lanceur partant Jason Shanner a subi la défaite, accordant cinq points sur neuf coups sûrs avec cinq retraits au bâton et aucun but sur balles en quatre manches.

Cristian Padilla a lancé trois manches, accordant un point sur trois coups sûrs avec un retrait au bâton et aucune marche, tandis que Sam Corbett a lancé un huitième sans but, n’abandonnant aucun coup sûr avec un retrait au bâton et deux marches.