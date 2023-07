Pistol Shrimp perd en manches supplémentaires contre Lafayette Aviators – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a marqué un point en haut de la 10e manche dimanche, mais Lafayette Aviators a répondu avec deux en bas du cadre pour remporter une victoire de 8-7 à Lafayette, Ind.

Les Aviators ont marqué quatre points en deuxième manche pour monter 4-0 et chaque équipe a marqué une paire en cinquième avant que les crevettes ne se rallient avec une course en septième et trois en huitième.

Au huitième, Brendan Comerford a eu un simple RBI et Robert Marinec a déchiré un double de deux points pour égaliser le match.

Marinec a terminé avec trois points produits, tandis que Comerford était 3 en 4 avec un point et un point produit.

Sebastian Gonzalez a pris la défaite en soulagement alors qu’il a accordé deux points non mérités sur trois coups sûrs avec trois retraits au bâton et deux buts sur balles en 2 1/3 de manches.

RÉSULTAT DU SAMEDI

Pistol Shrimp 16, O’Fallon Hoots 9 : Chance Resetich et Xander Sielken ont chacun frappé un home run alors que les Shrimp devancent les Hoots au Pérou.

Les Hoots menaient 5-3 après quatre manches avant que les Shrimp ne marquent cinq points en cinquième manche, mis en évidence par le grand chelem de Sielken.

O’Fallon a marqué trois points au sixième, mais les Crevettes en ont marqué quatre au sixième et un autre quatrième au huitième pour s’éloigner.

Silken a terminé 3 en 5 avec cinq points produits et un point, Resetich était 3 en 4 avec trois points et un point produit, Joseph Stagowski était 3 en 5 avec deux doubles, trois points produits et deux points et Logan Gregorio est allé 4 en 6 avec un triple, trois points produits et une course.

Griffin Sleyko a remporté la victoire en relève en accordant trois points mérités sur trois coups sûrs avec sept retraits au bâton et trois buts sur balles en quatre manches.