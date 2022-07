Pistol Shrimp perd en 10 manches contre Danville Dans – Shaw Local

Jack Ellis a frappé un simple RBI au champ central en fin de 10e manche lundi pour porter les Danville Dans à une victoire 3-2 contre les Illinois Valley Pistol Shrimp à Danville.

Les crevettes ont pris du retard 2-0 alors que Danville (36-10 au total, 14-1 en deuxième mi-temps) a marqué un point en deuxième et un autre en troisième, mais a égalé le match lorsque Kevin Parker a lancé un home run à deux retraits et deux points. en début de huitième manche.

Jared Quandt a réussi deux des cinq coups sûrs des crevettes.

Jared Herzog, diplômé d’Ottawa, n’a pas obtenu de décision. Il a accordé deux points (un mérité) sur deux coups sûrs tout en retirant quatre frappeurs et en marchant six en quatre manches.

Eben Heine a pris la défaite en relève, accordant une course non méritée sur trois coups sûrs avec sept retraits au bâton et deux buts sur balles en 5 1/3 de manches.

Les Shrimp (30-18 au total, 11-5 en seconde mi-temps) affronteront les Burlington Bees (18-29 au total, 7-9 en seconde mi-temps) à 19h05 mardi au Pérou.