Pistol Shrimp perd contre Paints, mettant fin à une séquence de huit victoires consécutives – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp n’a réussi que deux coups sûrs vendredi alors que sa séquence de huit victoires consécutives a pris fin avec une défaite 6-2 contre les Chillicothe Paints au stade Schweickert au Pérou.

Les Shrimp ont pris du retard 3-0 avant que Jared Quandt ne double pour commencer la sixième manche et marque plus tard lorsque Jack Johnston atteint sur une erreur.

Luke Adams a lancé un coup de circuit en solo dans la septième manche pour ramener les crevettes à 4-2.

Les Paints ont ajouté deux autres points au neuvième.

Tucker Bougie a été le lanceur perdant, accordant deux points (tous deux mérités) sur trois coups sûrs avec six retraits au bâton et quatre buts sur balles en quatre manches.

The Shrimp (23-12) et Paints (24-10) se retrouvent à 19 heures samedi au Pérou.

JEUDI

Crevette pistolet 7, Clinton LumberKings 4

Le Shrimp a marqué quatre points en septième manche pour se rallier à Clinton, Iowa.

Tirant de l’arrière 4-3 à l’entrée du septième, le diplômé de Hall Chance Resetich a doublé et avancé au troisième rang sur un simple de Kevin Parker.

Quandt a suivi avec un single RBI avant que Justin Rios ne lance une course avec un groundout.

Zach Lane a atteint le choix d’un défenseur et Johnston a suivi avec un simple RBI.

Johnston a ensuite volé à la maison pour la dernière manche du match.

Les crevettes ont pris un bon départ avec trois points en tête du premier – sur des simples RBI de Johnston et Isaiah Hart et un groundout RBI de Bobby Cavin – avant d’abandonner deux points au quatrième et deux autres au sixième.

Johnston a terminé 2 en 4 avec deux points et deux points produits.

Zach Losey a obtenu une non-décision, accordant deux points (tous deux mérités) sur trois coups sûrs avec cinq retraits au bâton et trois buts sur balles en cinq manches.

Harrison Bodendorf a remporté la victoire en relève en accordant deux points non mérités sur trois coups sûrs avec trois retraits au bâton et un but sur balles en trois manches.

Ty Weatherly a lancé une neuvième manche sans but et sans coup sûr avec deux retraits au bâton et une marche pour récupérer l’arrêt.