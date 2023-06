Pistol Shrimp perd contre les Burlington Bees en 10 manches – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a construit une avance de cinq points après trois manches samedi, mais les Burlington Bees se sont ralliés et ont finalement gagné 8-7 en 10 manches à Burlington, Iowa.

La crevette a marqué trois points en début de première manche sur une marche pleine de buts vers Nick Chavez, une mouche sacrificielle de Justin Rios et un simple RBI d’Alton Gyselman.

Dans le deuxième, les Crevettes ont prolongé leur avance à 5-0 sur un simple de deux points de Rios.

Après que les Bees aient marqué un point en fin de seconde, les Shrimp ont répondu avec l’un des leurs en troisième quand Evan Evola a marqué sur un lancer fou.

Le Bess s’est rallié pour égaliser le match avec deux points en quatrième et trois en cinquième avant de prendre une avance de 7-6 avec un point en sixième.

Les Shrimp ont créé l’égalité à 7 sur une mouche sacrifiée de Tobey Jackson en huitième.

En fin de 10e avec Coy Sarsfield commençant la manche au deuxième but pour les Bees, Kooper Schulte a fait un simple pour faire avancer Sarsfield au troisième.

Brandon Bickford a ensuite conduit à Sarsfield avec la course gagnante sur une mouche sacrifiée au champ gauche.

Pour les crevettes (8-13), Max Handron a été 2 en 4 avec trois points, tandis que Rios a terminé avec trois points produits.

David Andolina était le lanceur partant des Shrimp et a obtenu un non-décision, accordant six points mérités sur huit coups sûrs avec un retrait au bâton et trois buts sur balles en cinq manches.

Sam Corbett a pris la défaite en relève, accordant un point sur deux coups sûrs avec quatre retraits au bâton et deux buts sur balles en 3 1/3 de manches.