Pistol Shrimp perd à Quincy – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a commencé les lanceurs en tant que joueurs de position et a fait commencer le champ intérieur Will Worthington sur le monticule dans une défaite de 13-3 en sept manches contre les Quincy Gems vendredi à Quincy.

Les Gems menaient 6-0 en cinq manches avant que les Crevettes ne soient inscrites au tableau avec trois points en début de sixième manche.

Sebastian Gonzalez a frappé dans le choix d’un défenseur avec les bases chargées pour marquer Joseph Stagowski, qui a commencé la manche avec un double.

Tristan Kerr a suivi avec un doublé de deux points sur la ligne de terrain droite pour réduire le déficit des Shrimp à 6-3.

Les Gems ont répondu avec quatre points en fin de sixième manche et trois autres en fin de septième.

Worthington a lancé deux manches sans but, n’accordant qu’un seul coup sûr. Les joueurs de position Cody Kashimoto, Brendan Comerford, Tyler Dorsch, Louis Perona, Tobey Jackson et Kendren Kenzie ont chacun pris la colline pour les Shrimp (26-30), qui ont conclu la saison à 18h30 samedi aux Clinton LumberKings.

RÉSULTAT DU JEUDI

Pistolet Crevette 12, Gemmes 6 : Louis Perona, Robert Marinec, Logan Gregorio et Isaiah Hart ont chacun réussi un coup de circuit alors que les Crevettes ont mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives avec une victoire à Quincy.

Le Shrimp a frappé le premier avec trois points dans le deuxième sur un simple RBI de Jake Ferguson et un circuit de deux points de Perona.

Dans le cinquième, Gregorio et Cody Kashimoto ont frappé des doubles RBI consécutifs pour augmenter l’avance des crevettes à 5-0.

Les crevettes ont augmenté leur avance à 7-1 en sixième lorsque Will Worthington a marqué un simple et a ensuite marqué sur un ballon passé.

Hart a frappé un circuit de deux points au septième et Marinec a frappé un tir de deux points au huitième alors que les crevettes se forgeaient une avance de 12-1.

Perona et Gregorio ont terminé avec trois coups sûrs chacun. Perona a eu deux points et deux points produits, tandis que Gregorio a eu trois points et deux points produits.

David Andolina a remporté la victoire sur le monticule pour les crevettes (26-30) alors qu’il a accordé un point mérité sur cinq coups sûrs avec deux retraits au bâton et quatre buts sur balles en cinq manches.