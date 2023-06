Pistol Shrimp exclu par Normal CornBelters – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a battu les Normal Cornbelters jeudi mais a perdu 2-0 au stade Schweickert au Pérou.

Nico Azpilcueta a été 2 en 4 pour les crevettes, tandis que Tyler Dorsch, Ryan Bakes et Xander Sielken ont chacun réussi un coup sûr.

Les Cornbelters (6-2) ont terminé avec quatre coups sûrs, dont un simple RBI de M Jones lors de la sixième manche de deux points de Normal. T Bickers a ajouté une mouche sacrificielle.

Juju Thompson a commencé sur le monticule pour les crevettes (2-6) et a obtenu un non-décision, accordant un coup sûr avec trois retraits au bâton et trois buts sur balles en trois manches sans but.

Joey Cecola a encaissé la défaite, accordant deux points mérités sur deux coups sûrs avec cinq retraits au bâton et deux buts sur balles en trois manches.

Sebastian Gonzalez a lancé les trois dernières manches, accordant un coup sûr tout en en retirant sept et en n’en marchant aucun.