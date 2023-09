Pistol Shrimp et la Prospect League établissent des records de fréquentation – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp et la Prospect League ont établi des records de fréquentation cet été.

Les Pistol Shrimp ont attiré 21 813 fans au stade Schweickert au Pérou pour la saison de baseball universitaire d’été 2023, ce qui représente le total le plus élevé de l’histoire de la franchise.

Le nombre de spectateurs en 2023 est supérieur de plus de 3 000 à celui de 2022 et de plus de 5 000 à celui de la saison inaugurale de l’équipe au Pérou en 2021. Les Pistol Shrimp ont accueilli en moyenne 808 spectateurs par match, ce qui constitue un record d’équipe.

Le Pistol Shrimp a terminé 27-31 lors de la saison 2023.

La Prospect League a accueilli 575 294 supporters dans les stades de la ligue cet été, ce qui est la première fois que la ligue attire plus d’un demi-million de supporters en une saison.

La ligue a établi des records de fréquentation globale et de fréquentation moyenne et a connu la plus forte augmentation d’une année sur l’autre de l’histoire de la ligue.

« L’augmentation de la fréquentation cette saison a prouvé que les fans recherchent le baseball de qualité, les divertissements familiaux et l’atmosphère amusante fournis par la Prospect League », a déclaré le commissaire de première année de la Prospect League, David Brauer, dans un communiqué de presse.

La Prospect League a augmenté sa fréquentation de 23 % cet été par rapport à 2022, ce qui représente la plus forte augmentation parmi toutes les ligues collégiales d’été, battant les ligues de la côte ouest (15 %), de Northwoods (12 %) et des Appalaches (10 %). La Prospect League avait le quatrième plus grand nombre de spectateurs globaux.

Les Clinton LumberKings ont attiré 80 904 fans pour mener la ligue en termes de fréquentation pour la troisième saison consécutive. Les Springfield Lucky Horseshoes ont connu la plus forte augmentation de fréquentation de la ligue, attirant 10 645 fans de plus cette saison qu’en 2022.

Les deux nouvelles équipes de la ligue, les Thrillville Thrillbillies et les Jackson Rockabillys, ont eu un impact sur la fréquentation de la ligue.

Les Thrillbillies, qui jouent dans le nord de l’État de Marion, ont terminé deuxièmes de la ligue avec 63 070 fans, tandis que les Rockabillys, basés à Jackson, Tennessee, ont terminé cinquième avec 46 949 fans.

« La ligue, nos équipes individuelles et chacun de nos joueurs apprécient profondément le formidable soutien des fans manifesté sur nos marchés », a déclaré Bauer. « Des records de fréquentation fracassants avec une croissance significative à l’échelle de la ligue illustrent l’appétit pour notre produit parmi les fans avides et occasionnels. Nous sommes convaincus que cet élan se poursuivra alors que la Prospect League continue d’offrir davantage aux fans en 2024. »