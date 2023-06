Pistol Shrimp domine Burlington sur le coup de circuit de Nico Azpilcueta – Shaw Local

Nico Azpilcueta a réussi un home run de trois points en fin de neuvième manche samedi pour porter les Illinois Valley Pistol Shrimp à une victoire 13-10 contre les Burlington Bees au stade Schweickert au Pérou.

Le circuit d’Azpilcueta a couronné le rallye des crevettes après un déficit de quatre points.

Les Bees menaient 10-6 après six manches, et Illinois Valley a commencé à grignoter avec un point en septième lorsque Xander Sielken a marqué sur un lancer sauvage.

Les Crevettes ont égalé le match en huitième quand Isaiah Hart a frappé un circuit en solo et Justin Rios a déchiré un doublé de deux points, marquant Nick Chavez et Azpilcueta.

Le match a fait des allers-retours toute la nuit alors que les Bees ont marqué deux points chacun en première et deuxième manches.

La crevette a égalé avec une seconde de quatre points quand Azpilcueta a marqué sur un lancer fou, Louis Perona a frappé un terrain RBI, Kendren Kinzie a dessiné une marche chargée de buts et Emanuel Andujar a été frappé par un lancer avec les buts chargés.

Burlington a marqué un point en troisième et les Shrimp ont répondu avec un simple de deux points de Tyler Dorsch dans leur moitié de manche.

Les Bees ont bâti leur avance de 10-6 avec trois points en quatrième et un chacun en cinquième et sixième manches.

Azpilcueta a terminé 3 en 5 avec trois points et trois points produits, Rios était 3 en 3 avec deux points et deux points produits et Dorsch est allé 2 en 3 avec deux points et deux points produits.

Sebastian Gonzalez a remporté la victoire en relève pour les Crevettes (2-2), accordant un point mérité sur trois coups sûrs avec sept retraits au bâton et trois buts sur balles en 4 2/3 manches.