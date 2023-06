Pistol Shrimp bat Aviators pour balayer une série de deux matchs – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a marqué six points lors de la cinquième manche lundi pour se rallier à une victoire de 14-9 contre les Lafayette Aviators au stade Schweickert au Pérou.

La crevette traînait 7-3 en entrant en fin de cinquième.

Tyler Dorsch a frappé un double de deux points au champ central, Max Handron a frappé un simple au champ droit, Logan Delgado a frappé un simple RBI et Cody Kashimoto a couronné la grande manche avec un simple de deux points au champ central droit.

La crevette a viré de bord sur trois points supplémentaires en sixième alors que Ryan Bakes, Jake Zitella et Nico Azpilcueta avaient chacun un point produit.

Bakes a terminé 3 en 4 avec un circuit, trois points produits et trois points, tandis que Delgado est allé 4 en 4 avec trois points et un point produit.

Daniel Vogt a remporté la victoire en relève en accordant un point mérité sur deux coups sûrs avec un but sur balles en 2 2/3 manches.

Les crevettes (10-14) affrontent les Clinton LumberKings () à 18h30 mardi à Clinton, Iowa.

RÉSULTAT DU DIMANCHE

Pistol Shrimp 17, Aviators 7 (7 auberge): Le Pistol Shrimp a explosé pour 13 points en sixième manche pour dépasser les Lafayette Aviators pour une victoire au stade Schweickert au Pérou.

La crevette tirait de l’arrière 7-4 en entrant en sixième avant de marquer 13 points en sept coups sûrs et trois erreurs.

Cody Kashimoto a marqué un simple et avancé au deuxième sur une erreur qui a permis à deux points de marquer. Il est ensuite revenu à la maison pour marquer lorsque Louis Perona l’a atteint sur une erreur.

Après des marches consécutives, Zach Lane a frappé un simple de deux points et Logan Delgado a suivi avec un simple RBI et a avancé au deuxième sur une erreur qui a permis à un autre point de marquer.

Avec deux retraits, Perona a frappé un simple de deux points.

Max Handron a couronné la manche en lançant un grand chelem au champ central.

Handron a terminé avec quatre points produits et deux points, Perona était 2 en 5 avec un triple, trois points produits et deux points, Lane est allé 3 en 5 avec deux points produits et un point, Kashimoto était 2 en 3 avec trois points et un point produit et Nico Azpilcueta a réussi un circuit. , a marqué trois points et a conduit en deux points.

Finn O’Meara a remporté la victoire avec 1 1/3 de manches de soulagement sans but, n’accordant aucun coup sûr tout en retirant deux frappeurs et en marchant quatre.