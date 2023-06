Pistol Shrimp balayé en programme double à Danville – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a perdu les deux matchs de sept manches d’un programme double de la Prospect League contre l’hôte Danville Dans dimanche, perdant le premier match 4-1, puis tombant dans le bonnet de nuit 9-4.

Dans le premier match, Danville a marqué trois points en première manche et un seul pointage en sixième. La seule course des Pistol Shrimp est arrivée en quatrième sur un simple RBI de Nico Azpilcueta, qui a réussi deux des quatre coups sûrs des visiteurs. Le partant IV Tyler Conklin (6 IP, 4 ER, 3 K) a subi la perte.

Les hôtes ont utilisé un rallye de sept points qui a changé la donne dans le quatrième pour s’enfuir dans le match 2. Jake Ferguson (RBI) et Xander Sielken ont chacun réussi deux coups sûrs pour le Pistol Shrimp, tandis que Ryan Bakes et Azpilcueta ont chacun enregistré un RBI. Le starter Jason Shanner (perte, 3 2/3 IP, 6 ER, 2 K) et Daniel Vogt (2 1/3 IP, 0 R, 2 K) ont partagé leurs efforts sur le monticule pour IV.

Les Pistol Shrimp (6-10) seront de retour à 19h05 lundi alors qu’ils accueilleront les Danville (7-10) au stade Schweickert au Pérou.