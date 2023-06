Pistol Shrimp automne 9-8 à Burlington – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a perdu contre l’hôte Burlington Bees 9-8 jeudi soir dans un concours de la Prospect League.

Le Pistol Shrimp (5-8) a marqué trois points dans les première et septième manches, tout en plaquant des points simples dans les troisième et cinquième. Burlington (4-8) a également marqué trois buts dans sa moitié de première, puis s’est rallié pour cinq points en quatrième et un en cinquième.

Tobey Jackson a mené IV avec trois coups sûrs, trois points produits et une paire de buts volés, tandis que Max Handron a inscrit une paire de buts. Logan Delgado (RBI), Tyler Dorsch et Louis Perona ont chacun enregistré deux coups sûrs, tandis que Cody Kashimoto (double) et Evan Evola ont chacun affiché des RBI.

Le lanceur partant de Pistol Shrimp Sam Corbett (1 1/3 IP, 5 ER) a subi la défaite, avec Daniel Strohm (2 IP, 2 ER, 4 K), Tyler Conklin (2 2/3 IP, 1 ER, 1 K), et Daniel Vogt (2 IP, 0 R, 2 K) travaillant en relief.

Les Pistol Shrimp seront de retour à 19h05 vendredi alors qu’ils accueilleront les Danville Dans (5-8) au stade Schweickert au Pérou.