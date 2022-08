Pistol Shrimp a réussi sa deuxième saison au Pérou – Shaw Local

Lorsque les Pistol Shrimp de l’Illinois Valley ont rompu leur caucus après la défaite du championnat de la Conférence de l’Est de mardi, une longue file d’enfants s’est précipitée à travers la porte et sur le terrain.

Les joueurs se sont alignés sur les chemins de la base pour saluer les enfants pendant qu’ils faisaient le traditionnel tour d’après-match autour des bases.

Ensuite, les joueurs se sont attardés sur le terrain, signant des autographes, se serrant dans les bras et parlant entre eux et avec les fans.

“J’ai de la joie dans mon cœur”, a déclaré le propriétaire/gestionnaire de crevettes, John Jakiemiec. “C’est difficile de dire au revoir aux gars avec qui vous avez peiné ces deux derniers mois et demi, mais c’est une fête pour moi. Nous avions deux gars repêchés [Noah Schultz by the White Sox and Luke Adams by the Brewers] et un autre gars [Kevin Davis] signé par une équipe de la Frontier League, et nous avons quand même trouvé un moyen d’accéder au championnat de la Conférence de l’Est, et nous y étions. Ils n’ont tout simplement pas abandonné en eux. Je leur ai dit après le match [Tuesday] à quel point j’étais ravi pour eux et je les ai remerciés pour leur cœur et la façon dont ils ont joué les uns pour les autres. C’est juste une joie pour moi d’être associé à ce groupe.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Sur le terrain, 2022 a été la saison la plus réussie des Pistol Shrimp car ils avaient leur meilleur record (39-22) en trois ans d’histoire et ont remporté leur tout premier match éliminatoire.

“Nous étions un groupe très proche pour être une équipe de balle d’été”, a déclaré Justin Rios, qui a joué pour la crevette pour la deuxième année consécutive. “Dans d’autres ligues, et même dans cette ligue, les équipes ne sont pas si proches, mais nous traînons même pendant nos jours de congé. On traîne avant le match et après le match. Nous ne faisons que nous amuser. Je pense que c’est en grande partie pourquoi nous avons autant gagné.

Les crevettes avaient sans doute le meilleur personnel de lanceurs de la Prospect League, car ils menaient la ligue en ERA et en retraits au bâton.

Le diplômé d’Ottawa Jared Herzog a mené la ligue pour les retraits au bâton avec 75, tandis que Tucker Bougie a remporté le titre au bâton à 0,367.

ANCRÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

Jakiemiec a déclaré que la continuité d’être de retour au Pérou pour une deuxième saison a joué un rôle dans le succès de l’équipe sur le terrain cet été.

“C’est la première fois de notre histoire que nous jouons dans la même communauté deux années de suite”, a déclaré Jakiemiec. “Honnêtement, j’attribue une grande partie de notre succès au fait de pouvoir être dans une communauté où le personnel, [general manager] Juin [Keeley] et je suis à l’aise avec. Les joueurs qui ont joué l’année dernière connaissaient l’environnement et connaissaient la culture. Je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli pour renforcer ce que nous avons fait l’an dernier. Je pense que cela a beaucoup à voir avec la raison pour laquelle nous avons eu beaucoup de succès cette année.

Le Shrimp et la ville du Pérou prévoient de continuer à construire avec une rénovation prévue du stade Schweickert, qui comprend une nouvelle tribune et une salle de presse.

“Je tiens à remercier la ville du Pérou et l’équipe de terrain qui s’est occupée de ce terrain tout au long de la saison”, a déclaré Jakiemiec. “Notre produit est un divertissement familial amusant et abordable. Nous pensons que nous avons fait du bon travail cette année, et nous sommes vraiment impatients de poursuivre sur cette lancée. Le stade Schweickert est sur le point d’être rénové, c’est donc la prochaine étape. Nous attendons avec impatience l’intersaison.

LE TALENT LOCAL A UN IMPACT

Trois joueurs locaux ont eu du succès avec le Shrimp cet été à Ottawa, les anciens Herzog et Evan Evola et le diplômé de Hall Chance Resetich.

“Je pense que ces trois gars ont très bien joué pour nous”, a déclaré Jakiemiec.

Herzog avait une fiche de 4-2 avec un arrêt en 17 apparitions, dont huit départs, avec une MPM de 4,61 et 75 retraits au bâton en tête de la ligue contre 34 buts sur balles en 52 2/3 manches.

“Jared Herzog a été un bourreau de travail pour nous”, a déclaré Jakiemiec. “Il a lancé plus de manches que n’importe lequel de nos gars, et c’est un broyeur absolu.”

Evola a atteint 0,345 avec sept doubles, trois circuits, 23 points marqués et 15 points produits en 40 matchs.

“Chaque fois qu’il met le ballon en jeu, c’est juste un son différent”, a déclaré Jakiemiec. “Ce sur quoi nous travaillons avec Evan, c’est vraiment de mettre plus de balles en jeu et de réduire son swing et ses ratés parce qu’il peut absolument frapper le baseball.”

Resetich a frappé .289 avec huit doubles, trois circuits, 30 points marqués et 17 points produits avant que sa saison ne soit interrompue par une blessure.

“Chance a fini par se blesser à l’os de Hamate, mais il frappait bien en tête de liste pour nous”, a déclaré Jakiemiec. “J’ai vraiment hâte de voir ce qu’il peut faire au SEMO [Southeast Missouri State].”

REVENIR

Jakiemiec espère que de nombreux joueurs de la formation 2022 reviendront l’été prochain.

“Je commencerai à avoir ces conversations avec les entraîneurs universitaires dans les prochaines semaines”, a déclaré Jakiemiec. “Ce que nous faisons généralement, c’est leur dire ce que je pense des joueurs et quelles sont leurs forces et leurs faiblesses pour voir si cela correspond à ce que leur personnel d’évaluation universitaire pense d’eux.

«C’est finalement aux entraîneurs de décider où ils vont placer les gars. J’espère que nous récupérerons beaucoup de ces gars. Je pense que l’année prochaine, du point de vue des talents, sera tout aussi bonne et chargée que cette année.

Rios espère retourner dans la vallée de l’Illinois l’année prochaine.

“J’aime chaque partie de celui-ci”, a déclaré Rios à propos de la vallée de l’Illinois et du jeu pour les crevettes. « C’est une jolie petite ville, et je n’y suis pas habitué, surtout l’an dernier. Avoir cette équipe dans ce type de ville, je pense, est formidable pour la communauté. Cela aide à rapprocher la communauté et rend le baseball beaucoup plus amusant.

“Ma famille d’accueil, les Carters, Dinges et Dobrichs, ont été formidables avec moi ces deux dernières années. Je cherche à rejouer l’année prochaine et à être à nouveau avec eux. Ils sont comme une deuxième famille pour moi. Ils sont géniaux.”