Pistol Shrimp a frappé trois circuits lors de la victoire contre Chillicothe Paints – Shaw Local

Les Pistol Shrimp de l’Illinois Valley ont réussi trois circuits jeudi pour les propulser vers une victoire 6-3 sur le champion en titre de la Prospect League, Chillicothe Paints, au stade Schweickert au Pérou.

Kedren Kinzie a réussi un home run de deux retraits et deux points en deuxième manche pour donner une avance de 2-0 aux Shrimp.

Les Paints l’ont égalé avec un circuit de deux points de Nate Dorinsky en quatrième.

Le Shirmp a pris les devants pour de bon avec une cinquième manche de trois points.

Zach Lane a réussi un coup de circuit en solo avec un retrait au cinquième. Nico Azpilceuta a marqué sur un lancer sauvage et Nick Chavez a frappé un simple RBI pour donner une avance de 5-2 aux crevettes.

Illinois Valley a ajouté une course d’assurance en sixième sur un circuit en solo de Max Handron.

Lane a réussi un doublé et un circuit, tandis qu’Azpilcueta et Tobey Jackson ont également réussi deux coups sûrs chacun. Chavez a terminé 3 en 4 avec une course et un RBI.

River Scott a remporté la victoire des Shrimp (14-16, 2-1 en seconde période), accordant deux points (un mérité) sur deux coups sûrs avec quatre retraits au bâton et un but sur balles en quatre manches.

Evan Clark a lancé une manche parfaite avec un retrait au bâton, tandis que Sebastian Gonzalez a lancé les quatre derniers cadres, accordant un point non mérité sur trois coups sûrs tout en retirant sept frappeurs et en ne marchant aucun.