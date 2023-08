Pistol Shrimp a frappé quatre coups de circuit, fait un dérapage de cinq matchs avec une victoire sur Gems – Shaw Local

Louis Perona, Robert Marinec, Logan Gregorio et Isaiah Hart ont chacun réussi un coup de circuit jeudi alors que les Pistol Shrimp de l’Illinois Valley ont mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives avec une victoire de 12-6 sur les Quincy Gems à Quincy.

Le Shrimp a frappé le premier avec trois points dans le deuxième sur un simple RBI de Jake Ferguson et un circuit de deux points de Perona.

Dans le cinquième, Gregorio et Cody Kashimoto ont frappé des doubles RBI consécutifs pour augmenter l’avance des crevettes à 5-0.

Les crevettes ont augmenté leur avance à 7-1 en sixième lorsque Will Worthington a marqué un simple et a ensuite marqué sur un ballon passé.

Hart a frappé un circuit de deux points au septième et Marinec a frappé un tir de deux points au huitième alors que les crevettes se forgeaient une avance de 12-1.

Perona et Gregorio ont terminé avec trois coups sûrs chacun. Perona a eu deux points et deux points produits, tandis que Gregorio a eu trois points et deux points produits.

David Andolina a remporté la victoire sur le monticule pour les crevettes (26-30) alors qu’il a accordé un point mérité sur cinq coups sûrs avec deux retraits au bâton et quatre buts sur balles en cinq manches.