Pistol: l’acteur de Queen’s Gambit Thomas Brodie-Sangster jouera dans la série télévisée Sex Pistols de Danny Boyle alors que les images du premier regard seront révélées | Actualités Ents & Arts

La star de Queen’s Gambit, Thomas Brodie-Sangster, jouera le manager des Sex Pistols Malcolm McLaren dans une nouvelle série télévisée sur le groupe de rock controversé.

Le tournage a commencé sur la série en six épisodes – intitulée Pistol – qui est dirigée par le cinéaste Trainspotting Danny Boyle.

Basé sur les mémoires Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol du guitariste et membre fondateur du groupe Steve Jones, il racontera l’histoire des célèbres punk rockers anti-établissement.

Image:

Deux line-up de groupes différents dans les premières images de la série en six épisodes Pistols. Photo: FX



D’autres membres de la distribution récemment révélés incluent Talulah Riley de St Trinian, jouant la créatrice de mode Dame Vivienne Westwood et le mannequin Iris Law en tant qu’influenceuse punk Soo Catwoman.

Christian Lees, qui a joué Jerry Lee Lewis dans la série Sun Records, jouera le bassiste original des Pistols Glen Matlock.

Les premières images de l’ensemble montrent deux line-up de groupes différents, à différents moments de leur parcours punk.

Dans la première image, Lees joue le bassiste original Matlock, Anson Boon décrit le chanteur John Lydon et Toby Wallace est le guitariste Steve Jones.

Le deuxième comprend l’ajout de Jacob Slater en tant que batteur Paul Cook et de Louis Partridge en tant que bassiste Sid Vicious, qui a remplacé Matlock après son départ en 1977.

Les acteurs déjà attachés à l’émission comprennent Jeu des trônes L’actrice Maisie Williams en tant que mannequin punk Jordan, Sydney Chandler en tant que rockeuse Chrissie Hynde et Emma Appleton, qui incarne la petite amie de Vicious Nancy Spungen.

Image:

Le line up original du groupe (LR): Paul Cook, Johnny Rotten, Steve Jones et Glen Matlock



La série limitée a été créée par le scénariste australien Craig Pearce, l’auteur des films à succès Moulin Rouge, Strictly Ballroom et Roméo et Juliette de Baz Luhrmann.

Boyle, dont les films précédents incluent 28 Days Later et Slumdog Millionaire, a appelé la période dans laquelle se déroule le spectacle – les années 1970 – « le point de détonation de la culture de rue britannique … où les jeunes gens ordinaires avaient la scène et exprimaient leur fureur et leur la mode, et tout le monde devait regarder et écouter « .

Le single God Save the Queen du groupe en 1977 a été interdit par la BBC, et en atteignant la deuxième place dans les charts singles, il est entré dans l’histoire en étant répertorié comme un blanc, pour éviter d’offenser la monarchie.

Le drame débutera dans les quartiers du conseil de l’ouest de Londres, avant de passer à la célèbre boutique Kings Road SEX de Westwood et McLaren, puis à la controverse internationale qui a suivi la sortie de Never Mind The B ****** s et a cimenté le groupe. – qui s’est formée en 1975 – comme l’une des tenues britanniques les plus notoires de tous les temps.

Pistol devrait être diffusé sur le réseau américain FX sur Hulu en 2022, avec un distributeur britannique à confirmer.