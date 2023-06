Piste d’essai parfaite du GP d’Espagne pour les mises à niveau Mercedes : Lewis Hamilton

Lewis Hamilton et son coéquipier Mercedes George Russell étaient optimistes jeudi sur le fait que leur voiture fortement améliorée produira des performances et des résultats améliorés lors du Grand Prix d’Espagne de ce week-end.

Mais tous deux ont admis que la domination fulgurante de Red Bull et les améliorations similaires à introduire par les rivaux Ferrari et Aston Martin, entre autres, rendaient difficile l’évaluation de leurs progrès.

« Monaco n’était pas un bon endroit pour introduire de nouvelles pièces, mais c’est la piste d’essai parfaite avec beaucoup de virages à grande vitesse, donc je suis sûr que nous pouvons en savoir plus sur où nous en sommes ici », a déclaré le septuple champion Hamilton.

« Bien sûr, les autres ont des améliorations ici aussi, mais depuis notre course ici l’année dernière, je suis intrigué de voir ce qui se passe parce que nous avons bien fait et passé un week-end relativement bon. »

« Ça va être très intéressant à voir. »

Mercedes a introduit un changement de philosophie avec les pontons de sa voiture W14 à Monte Carlo ainsi que de nouveaux arrangements de suspension, un plancher et un aileron arrière révisés et des freins arrière dans un ensemble de grande envergure.

Ces changements devraient être suivis d’autres améliorations ce week-end alors que l’équipe cherche à réviser Aston Martin et Ferrari à la poursuite de Red Bull.

« Nous n’allons pas juger quoi que ce soit uniquement ce week-end », a déclaré Russell. « L’année dernière, nous avons eu un week-end très compétitif à Barcelone. J’étais sur le podium et Lewis était fort en course après une crevaison.

« Nous sommes repartis en pensant que tous nos problèmes étaient résolus, puis nous sommes allés aux deux courses suivantes et avons appris que ce n’était pas du tout le cas !

« Je suis sûr que nous aurons un week-end un peu plus compétitif ici, mais cela ne signifie pas que nous sommes définitivement de retour. »

Il a également expliqué qu’après un début de saison difficile avec cinq des six courses sur des circuits urbains temporaires, la perspective d’une série de circuits plus familiers et conventionnels aiderait à fournir des indications plus précises sur les performances.

« Nous devrions avoir une meilleure idée de la position réelle de la voiture et la commande sera dans une position un peu plus stable ».

