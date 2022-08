Pishachini : Jiya Shankar parle de l’excitation suscitée par son premier spectacle surnaturel ; révèle le plus grand défi

Les couleurs montrent Pishachini est un autre spectacle surnaturel après la série Naagin qui a reçu beaucoup de commentaires positifs en raison de son contenu. Et les créateurs font de leur mieux pour garder les téléspectateurs accrochés. Jiya Shankar, qui est un visage populaire à la télévision grâce à sa série télévisée Katelaal & Sons, est sacrément excitée pour sa première émission surnaturelle et a été franche avec Telly Chakkar à peu près la même chose.

Jiya Shankar explique pourquoi elle a choisi Pishachini

Dans une interaction avec Telly Chakkar, Jiya a parlé de ce qui l’a poussée à choisir cette émission, elle a dit : « Je suis très excitée, c’est ma première émission surnaturelle », elle a même ajouté qu’elle adore la chaîne Colors car ils arrivent toujours à monter. avec un contenu intéressant et elle était sûre que cette émission aussi serait HIT et donnerait un grand coup de fouet à sa carrière”. Alors que l’actrice a même parlé du plus grand défi auquel elle a dû faire face en faisant la série. ” Je n’apprends rien pour le moment , mais au fur et à mesure que nous avançons dans le spectacle, je pourrais avoir des problèmes avec les scènes de harnais et de combat. Comme le spectacle est surnaturel, de nombreuses cascades nous attendent. Nyrra et Harsh l’ont fait, mais pour moi, c’est la première fois. ”