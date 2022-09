Piscines salées à couper le souffle de l’oasis de Siwa où vous ne vous noierez pas si vous ne nagez pas

Pour profiter de certains sports nautiques et découvrir le monde de l’eau du haut, vous n’avez pas besoin d’être un grand nageur. Il vous suffit de visiter les magnifiques piscines de sel de l’oasis de Siwa, l’une des colonies les plus reculées d’Égypte.

Grâce à la forte concentration de sel dans l’eau de ces piscines, il vous permet de flotter dans la piscine sans craindre de couler. Siwa, célèbre pour son huile d’olive et ses dattes, est devenue une destination touristique populaire pour ses piscines salées.

Vous n’arrivez pas à vous faire une idée ? Regardez cette vidéo virale !

Wowww💦💦💦 Vous ne pouvez pas couler dans l’eau de l’oasis de Siwa, en Égypte, à cause de l’intense concentration de sel… pic.twitter.com/6zsZMfRTlZ — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 2 septembre 2022

Dans la vidéo, on peut voir l’homme vivre une expérience unique alors qu’il flotte dans la piscine salée au milieu du désert.

La région regorge de centaines de piscines ou de lacs salés mystérieux mais magnifiques, qui sont censés être bons pour vos infections des sinus, de la peau et des yeux. L’endroit a des piscines de sel chaudes et froides, ainsi que des sources d’eau salée et d’eau douce.

Malheureusement, autant le sel dans l’eau est une bénédiction pour les touristes, c’est une malédiction pour les localités. La plupart des sources d’eau douce présentes dans la région se jettent dans des lacs d’eau salée, ce qui les rend impossibles à boire et à utiliser dans l’agriculture. De plus, aucune forme de vie marine ne peut survivre en raison de la teneur incroyablement élevée en sel de l’eau.

