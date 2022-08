Piscines Royaume-Uni: Rishi Sunak dépense 400 000 £ sur une nouvelle piscine alors que la crise du coût de la vie s’aggrave

Le candidat à la direction des conservateurs, Rishi Sunak, éclabousse une nouvelle piscine de 400 000 £ juste à temps pour la canicule – tandis que les Britanniques en difficulté se serrent la ceinture alors que le coût de la vie continue de monter en flèche.

Des photos aériennes montrent la construction d’un mini complexe de loisirs en bonne voie dans le manoir tentaculaire de 1,5 million de livres sterling du futur Premier ministre Rishi Sunak.

L’ancien chancelier multimillionnaire et son épouse Akshata Murty ont obtenu l’année dernière un permis de construire pour construire une piscine, une salle de sport et un court de tennis attenant sur les terres agricoles du manoir.

Et tandis que la nation fait face à la pression la plus serrée sur le niveau de vie depuis des décennies, cela ne semble pas avoir affecté l’homme qui veut diriger le pays.

Même à une estimation prudente, le projet coûtera probablement plus de 400 000 £.

L’année dernière, le couple a demandé un nouveau bâtiment en pierre sur un paddock pour abriter une salle de sport, une piscine de 12 mètres sur 5 mètres, quatre douches et des locaux techniques et de stockage.

Le tarif en vigueur pour une piscine de cette taille est d’environ 120 000 £, sans travaux d’excavation.

Mais pour qu’il soit complet avec une structure de bâtiment entièrement isolée, il commence à 405 000 £ avec une entreprise leader.

Et c’est avant d’ajouter le coût de l’équipement de gym, la construction du bâtiment de plain-pied et des courts de tennis grandeur nature, qui coûtent environ 50 000 £ en moyenne.

M. Sunak et son épouse Akshata passent les week-ends dans l’ancien presbytère du XIXe siècle, classé Grade II, dans sa circonscription de Richmond, dans le North Yorkshire.

L’approbation de la planification a été donnée en août dernier pour le début de la construction du complexe dans un enclos de la propriété somptueuse.

Les propositions comprenaient la modification de l’utilisation des terres agricoles, la construction d’un bâtiment en pierre et d’un court de tennis extérieur et la création d’une réserve faunique.

Des photographies aériennes montrent le bâtiment en forme de L, construit avec des murs en pierre et un toit en ardoise galloise, qui abritera la salle de sport et la piscine.

Selon le document de permis de construire, il abritera également une salle de classe d’exercice avec un mur en miroir et une barre de ballet de 3 m de long, peut-être pour les filles du couple.

Le bâtiment, qui se trouve à 265 pieds (81 m) de la maison principale, comportera également un certain nombre de grandes fenêtres et de portes pliantes donnant sur un patio une fois terminé.

Il comprendra également un pignon entièrement vitré avec des portes coulissantes donnant accès à un bain à remous et à un coin salon, selon les documents.

Le bâtiment semble presque terminé, mais des échafaudages sont encore en place autour de certains murs de périmètre, tandis que des pelleteuses peuvent être vues sur le site alors que les ouvriers continuent de travailler sur le terrain.

Les documents de planification indiquent que le studio de fitness comprendra une télévision fixée au mur à proximité.

M. Sunak a déjà parlé de son penchant pour rester en forme sur un vélo Peloton, qui coûte 1 750 £, plus un abonnement mensuel de 39 £.

Et il a dit un jour qu’il terminerait une séance d’entraînement avant de s’asseoir à son bureau vers 7h45.

Le comité de planification du conseil de district de Hambleton a donné le feu vert à la structure l’été dernier malgré certaines inquiétudes quant à son apparence.

Dans son rapport présenté aux conseillers, l’agent de planification Kate Williams a déclaré: «Le court de tennis et la clôture proposés, bien qu’ils ne soient pas rares pour une propriété de ce type, sont de par leur nature un élément paysager inhabituel.

“Cependant, le court de tennis et la clôture proposés seraient largement masqués par le bâtiment proposé, la topographie de la zone et les plantations existantes et proposées et, en tant que tels, ne sont pas considérés comme entraînant un impact nuisible inacceptable.

«Le bâtiment, étant de plain-pied, aurait un profil suffisamment bas pour ne pas être trop visible de tout terrain accessible au public à proximité et est par ailleurs généralement bien protégé par des arbres matures.

«Le bâtiment et le court de tennis proposés ne seraient pas situés sur la ligne d’horizon et la plantation paysagère supplémentaire proposée améliorera les caractéristiques paysagères existantes et contribuera à adoucir et à obscurcir les vues du développement.

“Le site est assez étroitement lié au lac et au jardin qui a un caractère et une apparence plus domestiques.”