Piscines forestières Zimmeregg / Brechbuehler Walser Architekten

© Andreas Buschmann

+ 17





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

639 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Hodel & Associé, Iromet, Coût, Lötscher Tiefbau, Mensch Rolladen AG, Stulz

© Andreas Buschmann

Description textuelle fournie par les architectes. Les premiers bassins forestiers ont été construits en 1967 dans une clairière idyllique au-dessus de Lucerne. Entre-temps, les défauts des installations progressivement rénovées et agrandies sont devenus de plus en plus visibles. Les piscines devaient notamment être réparées et la technologie obsolète devait être remplacée.

© Andreas Buschmann

Plan du site

© Andreas Buschmann

Afin de préserver les bassins forestiers pour les générations futures, de les rendre attractifs et de réduire les coûts d’exploitation élevés, les citoyens de la ville de Lucerne ont décidé de les rénover entièrement.

Section Piscines

© Andreas Buschmann

Afin de renforcer le caractère unique, le déboisement a été nettoyé et les différentes zones ont été doucement réorganisées. Les attractions existantes ont été rafraîchies lorsque cela était possible, déplacées et complétées si nécessaire. En construisant un bâtiment en bois sur un nouvel emplacement, la cabane forestière, le bâtiment d’exploitation inefficace a été remplacé et en même temps, l’accès long et raide aux piscines a été raccourci. Un petit pavillon en bois supplémentaire, le bar forestier, complète l’offre sur un emplacement surélevé dans le parc.

© Andreas Buschmann

Plan d’étage de la cabine

© Andreas Buschmann

De plus, le terrain de jeu auparavant clôturé a été entièrement ouvert au public. Cela fait de la clairière une destination attrayante pour faire du sport, jouer et faire des barbecues toute l’année, même lorsque la zone des piscines est fermée.