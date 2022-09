Piscine historique de Vernon bombardée par des machines

Une partie de l’histoire de Vernon est déterrée cette semaine, prête à être remplacée par une nouvelle installation moderne.

La piscine d’arachides du parc Lakeview est bombardée. Comme dans démoli.

«Les travaux ont commencé le week-end», a déclaré Doug Ross, directeur des services de loisirs de la ville.

La piscine, ouverte au public pour la première fois en 1958 et ressemblant à une cacahuète, est un incontournable de la communauté chaque été, offrant aux familles un endroit pour se réunir avec des amis et se rafraîchir pendant les chaudes journées d’été de l’Okanagan.

Cela ne s’est pas produit cette année car la piscine a été fermée pour préparer le site à la construction d’une nouvelle piscine, dont l’ouverture est prévue à l’été 2023. La construction a été retardée jusqu’à la fin août pour diverses raisons, notamment la ville par les canaux appropriés avec son processus d’autorisation.

La nouvelle piscine et le parc de pulvérisation de 3,3 millions de dollars seront en forme de C, mais l’arachide d’origine sera intégrée au plan de conception.

“La forme en C offre une séparation claire entre l’aire de jeux des parents et des tout-petits de l’aire plus adaptée aux cours de natation et aux jeux des jeunes”, a déclaré Gary Lefebvre, directeur des sports aquatiques de la ville, au conseil de Vernon en mai.

«La piscine d’arachide d’origine est reconnue dans le paysage du sol qui capture essentiellement l’empreinte de la piscine d’arachide d’origine dans la conception en béton. Il est même question de mettre un petit détail de tuile dans le corps de la piscine lui-même pour continuer ces lignes à travers le corps de la piscine afin que les gens puissent voir où se trouvait la piscine d’arachide d’origine.

La pataugeoire Lakeview aura une entrée de plage à profondeur zéro et des profondeurs d’eau variables pour répondre aux besoins d’une variété d’utilisateurs de la piscine. Les personnes en fauteuil roulant peuvent accéder à la piscine et peuvent même flotter hors de leurs chaises dans la partie la plus profonde de la piscine et profiter de la flottabilité. Il sera chauffé avec des chaudières à haut rendement pour accueillir les cours de natation pour les bébés et les enfants d’âge préscolaire.

Les toilettes et les vestiaires seront des cabines universelles/à usage unique situées au centre et accessibles aux utilisateurs de la piscine et du parc. Le parc de pulvérisation sera situé entre la piscine et l’abri de pique-nique et l’aire de jeux existants, offrant aux parents une vue dégagée sur les trois aires de jeux.

Le parc de pulvérisation a été conçu de manière à ce que la zone puisse être appréciée au début du printemps ou à la fin de l’automne lorsque les dispositifs de pulvérisation ne sont pas encore opérationnels.

La pataugeoire aura une petite chute d’eau et la plus grande partie de la piscine, pour les enfants plus âgés, comprendra un filet de basket-ball.

Le conseil de Vernon recevra une mise à jour sur les progrès de la nouvelle installation lors de sa prochaine réunion régulière le mardi 6 septembre.

