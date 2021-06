Pirelli révèle la cause de l’éclatement des pneus à grande vitesse du GP d’Azerbaïdjan pour Max Verstappen et Lance Stroll

3:12



Le Red Bull de Max Verstappen souffre d’une panne de pneu qui l’a fait chuter alors qu’il menait le GP d’Azerbaïdjan avec seulement quelques tours à faire

Pirelli a révélé ses conclusions après avoir enquêté sur la cause des défaillances de pneus qui ont conduit à des accidents à grande vitesse pour Max Verstappen et Lance Stroll lors du GP d’Azerbaïdjan.

Après une analyse approfondie depuis la course de Bakou le 6 juin, le fournisseur de pneus de F1 a déclaré que les éruptions sur la ligne droite principale du circuit étaient causées par une « casse circonférentielle sur le flanc intérieur » sur le composé dur arrière gauche, qui était liée aux « conditions de course ». du pneu » à l’époque.

Pirelli a conclu qu’il n’y avait aucun défaut de qualité ou signe de fatigue du pneu, qui dans les deux cas avait été utilisé pendant plus de 25 tours. Les pneus utilisés par d’autres voitures en course pour des longueurs de relais similaires ont également été examinés.

Pirelli a clairement indiqué que Red Bull et Aston Martin ont correctement suivi les paramètres de départ obligatoires concernant la pression minimale des pneus et la température maximale de la couverture.

Des protocoles révisés ont maintenant été convenus avec la FIA et seront introduits à partir du GP de France ce week-end.

« Le processus a établi qu’il n’y avait aucun défaut de production ou de qualité sur aucun des pneus, ni aucun signe de fatigue ou de délaminage », peut-on lire dans un communiqué de Pirelli.

L'Aston Martin de Lance Stroll est victime d'une crevaison et s'écrase à grande vitesse dans la ligne droite du départ-arrivée lors du GP d'Azerbaïdjan

« Les causes des deux défaillances des pneus arrière gauche des voitures Aston Martin et Red Bull ont été clairement identifiées. Dans chaque cas, il s’agissait d’une cassure circonférentielle du flanc intérieur, qui peut être liée aux conditions de roulage de la pneumatique, malgré le respect des paramètres de départ prescrits (pression minimale et température maximale de la couverture).

« À la suite de cette analyse, Pirelli a soumis son rapport à la FIA et aux équipes. La FIA et Pirelli ont convenu d’un nouvel ensemble de protocoles, y compris une directive technique améliorée déjà distribuée, pour surveiller les conditions de fonctionnement pendant un week-end de course et ils envisageront toute autre action appropriée. »

Dans une déclaration ultérieure, Red Bull a déclaré : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Pirelli et la FIA au cours de leur enquête sur la défaillance des pneus de Max au 47e tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan et pouvons confirmer qu’aucune panne de voiture n’a été trouvée.

« Nous avons adhéré aux paramètres des pneus de Pirelli à tout moment et continuerons de suivre leurs conseils.

« Nous sommes reconnaissants qu’après les impacts à grande vitesse du week-end, aucun conducteur n’ait été blessé. »

Verstappen de Red Bull se dirigeait vers la victoire en course et une avance prolongée au championnat sur Lewis Hamilton lorsque son pneu arrière gauche a lâché avec six tours à faire dans la course.

