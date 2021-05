Pire que FOX?! Les initiés de CNN sont furieux alors que la famille Cuomo n’a pas à suivre les règles du réseau – RT USA News

L’ancre de CNN, Chris Cuomo, et son frère, le gouverneur de New York, Andrew, ont été réprimandés pour avoir utilisé les ressources du réseau pour élaborer des stratégies sur ses affaires de harcèlement sexuel – mais les initiés craignent d’être coincés avec les singeries odieuses du couple.

Les Cuomos disposaient apparemment de l’ensemble des capacités à distance de CNN, donnant à Andrew une stratégie juridique supplémentaire de la part de son frère (qui était avocat avant de rejoindre CNN) et offrant à Chris l’accès aux principaux assistants du gouverneur, selon plusieurs personnes proches des pourparlers.

Les conférences comprenaient non seulement les deux Cuomos, mais aussi l’équipe principale de l’aide et de la communication d’Andrew, des avocats et une multitude de conseillers extérieurs, selon des personnes qui se sont présentées au Washington Post pour parler de leur contenu. Les collègues de Chris étaient apparemment profondément bouleversés de voir leur lieu de travail coopté par une personnalité politique – et une personnalité faisant l’objet d’une enquête pour harcèlement sexuel, en plus – et le groupe de femmes UltraViolet s’est finalement manifesté pour dénoncer la situation incestueuse.





UltraViolet a demandé à CNN de mettre immédiatement le jeune Cuomo au bord du trottoir et de lancer une enquête sur les activités de l’ancre au nom de son frère à CNN.

«Rien de moins est inacceptable et nuit encore aux survivants d’abus sexuels, qui sont déjà peu enclins à se manifester par crainte de représailles de la part d’hommes au pouvoir comme les frères Cuomo», a déclaré le directeur du groupe dans un communiqué. Alors que le réseau a refusé de mettre Cuomo sur glace indéfiniment, il a promis « Il ne participera plus à de telles conversations à l’avenir, » s’arrêter à toute sorte de discipline au-delà de l’archétype de la gifle au poignet.

Cependant, le réseau s’est fait un devoir de défendre leur journaliste, en faisant valoir «Chris n’a pas été impliqué dans la vaste couverture par CNN des allégations contre le Gouverneur Cuomo – à l’antenne ou dans les coulisses. En partie parce que, comme il l’a dit dans son émission, il ne pourrait jamais être objectif ». CNN a déclaré dans un communiqué. « Mais aussi parce qu’il sert souvent de caisse de résonance à son frère. »

On ne sait pas à quel moment cette déclaration a été faite, étant donné que les conférences téléphoniques constituaient certainement «Couverture étendue des allégations… dans les coulisses.» Cuomo lui-même a admis qu’il était « La famille d’abord, le travail ensuite » – même en déclarant sa décision de trahir CNN « éthique » au nom de son frère « Ne se reproduirait plus jamais. »

Alors que ce n’était pas tout à fait clair comment CNN s’était assuré que cela ne se reproduirait plus jamais, Cuomo a laissé entendre qu’il avait été « Muré » de la couverture du réseau de son frère – qui, en tant que gouverneur, a des tentacules pour atteindre toutes les histoires liées à l’État de New York.

Le couple a profité pleinement des ressources à leur disposition, discutant «Stratégie politique» au cours de plusieurs appels au cours desquels Cuomo a élaboré une stratégie pour son frère invoquant « Annuler la culture » – une action de déplatformance basée sur la foule généralement associée aux guerriers de la justice sociale de gauche – et la nécessité de rester « de défi. »

Alors que CNN a finalement compris que les événements étaient « inapproprié, » Cuomo a continué à invoquer la culture d’annulation tout en essayant d’invalider les expériences de la demi-douzaine de femmes qui se sont manifestées jusqu’à présent pour pointer du doigt le gouverneur en tant que prédateur sexuel. Cependant, le Daily Beast a souligné le fait que le jeune Cuomo continuait à travailler à CNN comme une culture d’annulation de preuve « N’existe pas. » Les deux semblent avoir négligé le penchant politique habituel de ses victimes, qui sont généralement un peu plus à droite.

Selon le Daily Beast, certains des collègues en ondes de Cuomo se sont eux-mêmes interrogés sur l’utilité à long terme de « Fredo », le surnom dérivé du parrain connu pour amener le jeune Cuomo à menacer d’envoyer des étrangers voler tête la première dans un vol. d’escaliers. «Fredo» Cuomo se plaignit, c’était comme « Le n-mot pour les Italiens » – une phrase qu’il a peut-être été le premier sur terre à prononcer.

«Nous aurions dû apprendre du point de vue commercial que toutes ces personnes sont remplaçables», L’ancre féminine a fait valoir, suggérant que le réseau est maintenant terni par le précédent qu’il a créé pour les victimes de harcèlement, les décrivant comme des porteurs de fourches de culture d’annulation au lieu d’individus ayant un dossier valable contre un homme qui semble être à la station. « côté. »





C’était déjà assez mauvais pour Andrew Cuomo, mais pire pour les bureaux de CNN, ont fait valoir beaucoup de ceux qui y travaillaient. En effet, la proximité entre le gouverneur et son jeune frère devenait un handicap, a suggéré une ancre. Un autre présentateur actuel s’est plaint au Daily Beast lundi que «Chris s’est longtemps considéré comme un consultant ad hoc pour son frère», et que ce problème venait à peine de nulle part.

De nombreux employés de la chaîne n’étaient pas très satisfaits des retombées, estimant que c’était quelque chose qui ne pouvait pas arriver sur leur réseau. Le journaliste des médias Oliver Darcy a revendiqué les actions de la chaîne « Membres du personnel vexés au sein de CNN » – les deux stagiaires concernés par le comportement de Cuomo et «Violation des normes journalistiques traditionnelles.»

Un autre a souligné que ce dont parlaient les Cuomos n’avait même pas d’importance – l’optique du frère interviewant son frère était tout simplement mauvaise.

Les Cuomos jouissent d’un niveau d’autorité plus élevé au siège de CNN, a déclaré un employé au Daily Beast avec frustration, notant que «L’année dernière, alors qu’il interviewait son frère et qu’ils étaient en train de le faire, CNN a adoré.» Maintenant, il était trop tard pour s’arrêter. «Ils n’auraient jamais dû laisser cela se produire. C’était alors une déception totale de l’éthique journalistique.

C’est un comportement très semblable à celui de Fox News.

Compte tenu des mesures ultérieures du réseau interdisant à Chris Cuomo d’interviewer ou de couvrir son frère, cette relation peu orthodoxe semble fonctionner dans les deux sens. Cuomo a été élu gouverneur en 2011 et, bien que la règle de non-couverture inter-Cuomo ait été adoptée en 2013, elle s’est rapidement dissoute lorsque la pandémie a commencé. Non seulement leurs plaisanteries de type sitcom ont aidé les téléspectateurs à se détendre, mais elles ont également aidé à humaniser le couple (sous la forme de personnages plus grands que nature comme « le gouvernement » et « les média ») à une époque où tous deux avaient désespérément besoin d’être humanisés. Malheureusement, cette période n’a pas duré longtemps.

